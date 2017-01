L’Agence de transport terrestre (ATT) et l’Union des coopératives de transporteurs terrestres (UCTU) se renvoient la balle. Le directeur général de l’ATT, le colonel Andry Rakotondrazaka souligne que les transporteurs enfreignent la loi, dans leur procédure d’augmentation du tarif de ticket, à 500 ariary. «Ils sont libres d’appliquer leurs tarifs, mais cela doit se faire conformément à la loi. Les textes indiquent que les transporteurs devront signaler l’Etat sur leur décision et ensuite, informer les usagers par des affichages, 15 jours avant de passer à l’acte », explique-t-il, hier. La loi n°2004-053, article n°9 précise par ailleurs, que « sous réserve de la rémunération du service rendu, les transporteurs ont l’obligation de fournir aux usagers des conditions satisfaisantes de qualité, de régularité, de sûreté, de sécurité et de confort ».

Mesure automatique

L’ATT prendra des mesures. Son DG menace, entre autres, la suspension de la compensation, pour les transporteurs qui restent fermes à appliquer ce nouveau tarif. C’est « une mesure automatique », dit-il. « L’Etat a mis en place le système de compensation pour amortir les transporteurs. Ce n’est pas évident qu’ils augmentent leur tarif, et continuent à bénéficier de la compensation. Des contrôles seront effectués pour identifier ceux qui appliqueront le nouveau tarif ».

Cette déclaration du DG de l’ATT ne semble pas déranger Bernardin Andriambinintsolomora, président de l’Union de coopérative de transporteurs urbains (UCTU). « Nous nous sommes résignés à ne plus avoir cette compensation», s’exprime-t-il, joint au téléphone, hier. A l’entendre, ses coopératives ne feront plus marche arrière, quant à la décision d’augmenter à 500 ariary le tarif de ticket de bus, le 1er février, bien que la compensation a été positionnée dans leur mobile, depuis hier. « C’est la compensation de 2015 qui est réglée. La compensation de 2016 reste encore un problème majeur. Nous n’y croyons plus et ne reviendrons plus sur notre décision », lance-t-il. Le DG de l’ATT promet que le paiement de la compensation 2016 s’effectuera la semaine prochaine.

Par rapport à l’irrégularité de la procédure de hausse de tarif, dénoncée par l’ATT, Bernardin Andriambinintsolomora porte sa version comme telle : « Nous l’avons déjà annoncé le 4 octobre, mais à l’époque, l’Etat nous a sollicité de reporter cette décision, à cause du sommet de la francophonie que Madagascar allait accueillir en novembre».

Ses coopératives ne s’aligneront pas à ces «textes », énoncés précédemment par le colonel Andry Rakotondrazaka. « Attendez que nous appliquons ce nouveau tarif, et nous verrons l’amélioration », termine Bernardin Andriambinintsolomora.

Miangaly Ralitera