L’État a pris une décision face à la hausse des frais de transport. C’est une mesure tardive, car les transporteurs ne reviendront pas sur leur décision.

Fait. Un conseil du gouvernement spécial s’est tenu en urgence au Palais d’État à Mahazoarivo, hier, dans la matinée. Le Gouvernement a ordonné le déblocage des arriérés de subventions liées aux mesures de compensation en vigueur pour éviter la hausse des prix du transport. Il a été décidé que le paiement des compensations de novembre et décembre 2016 sera effectif, le 04 février.

Mais le mal est fait. Des dizaines de coopératives, membres de l’Union de coopérative de transporteurs urbains (UCTU) ont déjà appliqué le nouveau tarif de 500 ariary et ils ne reviendront plus sur cette décision, que la compensation soit payée ou non, selon Bernardin Andriambinin­tsolomora, président de l’UCTU.

Non retour

C’est depuis octobre 2016 que ces transporteurs ont menacé d’augmenter les frais de ticket de transport. En janvier, ils ont accordé une vingtaine de jours à l’État pour payer cette compensation. Ce n’est qu’au dernier jour de l’ultimatum que la compensation de décembre 2015 a été envoyée aux opérateurs en téléphonie mobile chargés d’alimenter les comptes des bénéficiaires.

Ce n’est plus surprenant de la part de l’État d’agir à retardement. Avec une telle erreur, les transporteurs en profitent et font leur propre loi. Pour inciter ces transporteurs à maintenir à 400 ariary le tarif de ticket de transport, l’État annonce le non-paiement des compensations pour les transporteurs ayant choisi d’opter pour la hausse des frais de transports à

partir du 01 février 2017. L’équipe de Bernardin Andriambinintsolomora y renoncera. « Nous préférons de loin appliquer le nouveau tarif plutôt que cette compensation », explique-t-il.

L’État a communiqué qu’il n’y a que 14 coopératives sur les 62 membres de l’UCTU qui ont appliqué ce nouveau tarif. L’UCTU indique que 47 coopératives sur les 62 ont appliqué le tarif de 500 ariary.

Par ailleurs, une société privée propose une alternative à la hausse des frais de transport. Il s’agit du Transport en commun publicitaire ou Transcopub. Ce concept, déjà opérationnel à l’étranger, consiste à utiliser les transports en commun comme support publicitaire. Les transporteurs, les communes, l’Agence de transport terrestre, les annonceurs peuvent tous profiter des bénéfices générés par ces publicités, comme l’a souligné le porteur du projet.

Miangaly Ralitera