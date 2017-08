Un nouveau drame remet à jour les débats concernant la sécurité routière. Les mesures annoncées par les autorités après chaque accident grave semblent se perdre en route.

Radotage. Il y aura des sanctions sévères, ou encore, des mesures drastiques seront prises pour que cela ne se reproduise plus. Ce sont là quelques exemples de phrases fréquemment entendues dans les réactions des autorités, face aux drames similaires à celui d’hier à Ankazobe.

Au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoa­hangy Andrianavalona (CHU-HJRA), Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre a déclaré qu’à l’issue de l’enquête, si les problèmes techniques du véhicule sont confirmés, des sanctions sévères seront prises contre son propriétaire et son conducteur. Sur les lieux du drame, à Ankazobe, Benja­mina Ramanantsoa, ministre du Transport, a ajouté qu’il est déjà prévu que la location de véhicules de coopératives, habitués à l’iti­néraire du lieu de destination, soit privilégiée lors des déplacements de groupe.

Une mesure concernant, au départ, les sorties scolaires, car adoptée au lendemain des controverses autour de l’accident ayant causé la mort d’écoliers, à Ampano­tokana – Mahitsy en 2016. Elle prévoit, entre autres, la désignation d’un chef de convoi en contact constant avec les responsables de l’Agence de transport terrestre (ATT), pour lui faire part d’éventuels risques concernant le véhicule ou le chauffeur.

L’ATT doit ensuite prévenir les agents de police de la route pour ordonner l’immobilisation du véhicule mis en cause.

Une liste des passagers devrait aussi être dressée. À cela s’ajoute l’interdiction de surcharges. Après l’accident ayant fait quarante-sept morts à Anjozorobe en janvier dernier, cette mesure semble avoir été élargie à toutes les sorties massives de groupes. De prime abord, elle n’a pas été prise en compte par les organisateurs du voyage tragiquement écourté à Ankazobe.

Dérogation légale

« Nous, au sein de l’ATT, faisons en sorte que les règles en vigueur, en matière de sortie massive de groupes, soient respectées à la lettre », soutient cependant le colonel Andry Rakotondrazaka, directeur général de l’Agence. Le gros porteur routier aurait-il alors dérogé à la fameuse règle ? L’officier supérieur a, toutefois, ajouté que, s’agis­sant ici d’une location privée, il a suffi au propriétaire de payer une patente auprès de la contribution, comme le prévoient les textes.

Il n’y aurait pas eu de liste de passagers, selon le ministre Ramanantsoa. « Les véhicules de location tendent à devenir le refuge de ceux qui ne veulent pas respecter la loi », a déploré Gilbert Rakotozafy, directeur du transport routier auprès du ministère du Transport, présent à Anka­zobe. Une harmonisation des normes en vigueur semble ainsi s’imposer, vu les enjeux sécuritaires. Un projet qui serait en cours, selon le responsable ministériel.

Certains passagers soutiennent, par ailleurs, que dès le départ, le bus a rencontré des problèmes techniques. Un ratage du passage de vitesse et des freins défectueux ont causé l’accident. Des problèmes qui ne devraient pas être difficiles à repérer durant les contrôles de routine, pourtant. « Je recommande à tous de faire une visite technique avant chaque voyage », a déclaré le Premier ministre. À l’endroit de la direction des services techniques, le chef du gouvernement a lancé : Je vous demande de la rigueur dans votre travail. D’arrêter les laisser-aller.

Aux lendemains de l’accident d’Ampanotokana, cette direction avait fait preuve d’intransigeance envers les transporteurs. Au regard de l’état de la plupart des véhicules de transport en commun qui circulent à Anta­na­narivo, et même empruntant les routes nationales, la crainte d’un certain relachement est légitime. Selon les informations d’hier en outre, le véhicule aurait été sensiblement en surcharge, avec cent-quarante passagers pour quatre-vingt places.

Une surcharge qu’aucun élément sur terrain de la sécurité routière n’aurait-il donc remarquée, depuis Soavinan­driana ? Le conseil du gouvernement, de la semaine dernière, a décidé la mise en place de trois commissions chargées du suivi de l’application des mesures gouvernementales, à tous les niveaux de la chaine administrative. Visiblement, la sécurité routière en a aussi grand besoin, surtout que les vacances démarrent à peine.

Garry Fabrice Ranaivoson