Transport en commun inclusif. Les personnes en situation de handicap (PSH) pourront espérer être mieux traitées dans les transports en commun. Leur plaidoyer au niveau des autorités compétentes, dans le cadre du projet Lamina, initié par l’Organisation non gouvernemental ou ONG Làlana pour la facilitation de l’accès des personnes à mobilité réduite et des PSH dans les transports publics, a été plutôt positif. Le volet «handicap», sera inclu dans le nouveau code de la route, dont la décision ministérielle d’application est en pleine rédaction, au niveau du ministère du Transport et de la météorologie. Il sera également de rigueur dans un arrêté municipal sur le transport public de la CUA. Nathalie Rasamison, chef du projet Lamina en a fait part, hier, dans les locaux de l’ONG Làlana à Mana­kam­bahiny.

Ces initiatives sont une lueur d’espoir pour ces PSH, en matière de déplacement. L’application de ces lois les laisse toutefois perplexe, comme les autres lois promulguées mais qui sont restées sur le papier. Le côté infrastructure est également un souci.

Miangaly Ralitera