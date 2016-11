Les rocades sont strictement réservées aux véhicules légers et aux véhicules de transport en commun. Le reste, c’est-à-dire, les poids lourds, pesant au-dessus de 3 tonnes 500 ainsi que les charrettes, les pousse-pousse, sont interdits de circuler sur ces nouvelles infrastructures, à l’exception des camions citernes ravitaillant les stations d’essence et la société de distribution et de production d’électricité et d’eau, JIRAMA. De telles mesures ont été prises, pour préserver la pérennité de ces infrastructures, selon le directeur général du Transport terrestre, Hubert François Razanakoto, hier.

Des panneaux de signalisation ont été implantés sur ces routes, pour informer les conducteurs. Ces panneaux ont beau être clairs, les concernés ne semblent pas le comprendre, ou font exprès de ne pas les comprendre. À l’instar d’un tireur de pousse-pousse qui a continué à emprunter la route reliant le Rond point au Stade Makis à Andoha­tapenaka au Boulevard de l’Europe, hier. Toutefois, vu l’état de ces routes, ces moyens de transport ne peuvent pas porter à eux seuls, la responsabilité de leur endommagement.

M.R.