Trois entités coopéreront pour assurer la vie des passagers sur les routes nationales. Les résultats vont se faire ressentir.

Urgence. La gendarmerie nationale, l’Agence de transport terrestre (ATT) et les opérateurs de transport se sont réunis en urgence, vendredi, pour identifier des solutions face à la prolifération des attaques des véhicules sur les routes nationales, ces derniers temps. Ils auraient trouvé des solutions communes. Les stratégies adoptées n’ont pas été dévoilées. « Il vaut mieux tenir en secret les stratégies pour ne pas donner de l’avance aux ennemis », indique le commandant Herilala Andriana­tisaona, chef de la communication de la gendarmerie.

Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont convenu de travailler ensemble, dans cette opération, afin « d’assurer la vie des passagers ». Cette opération vise à réduire le nombre d’attaques, à mettre la main sur les malfaiteurs, mais aussi à identifier tous ceux qui pourraient être inculpés dans cette affaire. Les résultats devraient se faire ressentir dans l’immédiat.

Courtiers

Des courtiers seraient également inculpés dans cette affaire. « Nous avons appris, pendant l’enquête que des courtiers étaient de mèche avec les malfaiteurs. Ils leur ont divulgué des informations concernant les passagers, qu’ils avaient des millions d’ariary sur eux. Ils ont été arrêtés et sont en détention provisoire, en attente de leur procès », affirme une source.

À part les stratégies conjointes prises entre les trois entités, les transporteurs appliqueront également des disciplines entre eux. « Ce sera pour renforcer les mesures déjà prises. Nous allons nous réunir pour en discuter prochainement », explique Jean Raymond Rasolon­jatovo, gestionnaire du stationnement Fasan’ny Karàna à Anosizato.

Cette semaine, deux attaques ont été perpétrées par des bandits sur l’axe Sud. Deux passagers ont laissé la vie sur la RN 7, du côté d’Ambodimifahy Ambalavao, mardi. Les passagers de six taxis-brousse ont été pillés, au crépuscule du jeudi. Mercredi, les transporteurs de la zone nationale ont cessé de travailler pour tirer la sonnette d’alarme et ont repris la route dès jeudi.

Ce n’est pas la première fois que des mesures ont été prises. Il y a quelques mois, la gendarmerie nationale a insisté sur l’escorte des véhicules et la caravane. Cela aurait apporté des fruits dans certaines zones. « Depuis janvier, dix-huit présumés braqueurs sont sous mandat de dépôt dans tout Madagascar. Quatre sont morts », ajoute le commandant Herilala Andrianatisaona.

Miangaly Ralitera