Rappel. Dans le souci de prévenir les accidents de circulation ayant causé des pertes en vies humaines consi­- dérables, ces derniers temps, le ministère du Transport et de la météorologie a décidé de remettre sur les rails les arrêtés ministériels annonçant la protection de la circulation sur le territoire malagasy.

Ces arrêtés précisent le port de casque obligatoire pour les motards et leurs passagers, la mise en place d’un éclairage pour les bicyclettes, l’interdiction de téléphoner au volant, la censure des vitres fumées, sauf pour ceux autorisés par le ministère du Transport et de la météorologie, le port de la ceinture de sécurité obligatoire pour le chauffeur et le passager du siège avant, pour les véhicules de catégorie B, l’interdiction de placer un enfant de moins de 5 ans sur le siège avant.

Dans un communiqué envoyé jeudi, le ministère du Transport et de la météorologie précise que des sanctions strictes seront appliquées à ceux qui ne respectent pas ces textes. Les sanctions peuvent aller du paiement d’une amende jusqu’à la mise en fourrière du véhicule. Pendant les trois derniers mois de l’an 2016, cinq véhicules avec des vitres teintées et sans autorisation, ont été sanctionnés, selon le rapport du ministère.

Miangaly Ralitera