La commune rurale d’Ivato va réglementer la circulation dans sa zone, pendant le sommet de la Francophonie.

Déviation temporaire. Les véhicules de transport de la ligne D, reliant Ivato à Antanimena sont contraints de changer d’itinéraire, en ce XVIe sommet de la Francophonie. Ainsi, la route qui mène vers l’aéroport leur est formellement interdite, jusqu’à la fin du sommet, selon une note sur la réglementation de circulation, sortie par la commune rurale d’Ivato, cette semaine. Ce dispositif est déjà en vigueur, depuis jeudi et ne concerne que les moyens de transport en commun. « Nous jugeons cette mesure opportun, car c’est la route empruntée par nos invités, quand ils sortent de l’aéroport international », a expliqué Clément Rakoto­solo, deuxième adjoint au maire de la commune d’Ivato.

Fluidifier

Ces transporteurs devront emprunter directement la route qui relie l’Espace M’amoury Ivato, au centre de cette ville aéroportuaire. Quelques usagers ont grogné, contre ce dispositif. « Je suis obligé de finir à pied mon trajet, ou bien prendre un taxi, car entre M’amoury Ivato et l’aéroport, il y a encore un bout de chemin à faire », s’est plaint Hery Rakotonaivo, un employé à l’aéroport d’Ivato.

Selon encore cette note, il est également interdit au transporteur de rester trop longtemps à un arrêt. « Ils ne doivent pas s’arrêter plus d’une minute. Des éléments des forces de l’ordre seront là pour les diriger », indique Clément Rakotosolo. Par ailleurs, le président de la coopérative Fanantenana, Marcellin Rasolofomanana, ajoute que les véhicules en mauvais état ont été suspendus.

Cette note mentionne également, que les charrettes ne doivent pas utiliser les routes principales entre 6 heures du matin et 20 heures. « Normalement, ces moyens de transport ont le droit de circuler ici, car Ivato est une commune rurale, mais nous avons pris cette décision pendant ce sommet. Ils peuvent, toutefois, circuler sur les routes non principales », poursuit le deuxième adjoint au maire à Ivato. Et les marchands doivent entrer dans des marchés, nul ne doit se placer sur les trottoirs.

Miangaly Ralitera