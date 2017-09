À part la visite technique périodique et normale, chaque voiture de location devra désormais avoir une attestation après une visite technique spéciale. Cette disposition s’applique à tous les bus chargés d’assurer le transport des usagers, et ce, à plus de 40 km de la ville, en dehors de leur ligne. Chaque voiture de location doit se présenter deux jours avant le départ, au centre de visite technique où les vérificateurs techniques automobiles ou VTA examineront surtout le système de direction, le moteur, les freins, l’équipement électrique, l’organe de transmission et les pneus.

L’attestation servira à prouver que la voiture suit les normes. Elle indiquera également l’itinéraire, le départ ainsi que l’arrivée du véhicule. Le coût de cette visite technique spéciale est de 9 600 Ariary. « Nous devons tous être prévoyants et prendre nos responsabilités pour diminuer autant que possible les accidents », énonce le général de brigade André Ratelo, directeur général de la sécurité routière, au cours d’une conférence de presse tenue hier, à Alarobia.

Il est important de mentionner que la sécurité routière assure la visite technique, la réception technique et la constatation avant dédouanement. « Ce sont uniquement les vérificateurs agréés qui peuvent accomplir ces tâches ainsi que les visites sur papier. Ils ne reçoivent plus l’approbation de la direction générale de la sécurité routière », rappelle encore le général André Ratelo.

En cas d’accident causé par des défaillances techniques, l’agent vérificateur devra prendre toutes ses responsabilités. Si, par contre, une surcharge ou un excès de vitesse en est la cause, le conducteur endossera toutes les responsabilités. Il y a cependant des voitures qui paraissent impeccables lors des contrôles alors que les propriétaires utilisent des pièces louées. Il existe maintenant des équipes mobiles de la sécurité routière qui travaillent avec la gendarmerie. Ils se chargeront de contrôler les véhicules sur les routes.

Domoina Randrianarivo