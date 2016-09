Effet domino. La hausse des tarifs du fret maritime, effective à partir de ce jour, va certainement se ressentir sur le prix des produits à la consommation…

La nouvelle doit faire l’effet d’un séisme dans le monde économique réunionnais et pourtant, personne n’a encore réagi publiquement à cette augmentation record annoncée quasiment en même temps par les compagnies maritimes. Elles ont toutes informé leurs clients réunionnais d’une « révision générale de leurs tarifs » pour le fret, entre l’Europe et l’océan Indien et donc La Réunion. Cela à compter d’aujourd’hui.

Un véritable coup de massue pour les importateurs qui ont été prévenus seulement un mois et demi plus tôt. Il va ainsi falloir débourser 500 euros de plus chez CMA CGM pour faire venir un conteneur de

20 pieds coûtant jusqu’à présent 2 200 euros. 475 euros de plus chez MSC. Récemment installé à La Réunion, Hapag Lloyd n’augmente lui « que » de 210 euros. Soit une hausse générale de 30 à 40 % !

Cela devrait se ressentir fortement sur le prix du chariot-type. Plus de 95 % des importations réunionnaises se font par bateau. (…)

« Une hausse du fret signifie une hausse des taxes donc des prix de revient…» confirme Hervé Marodon, le président du syndicat des transitaires. (…)

Situations difficiles

Le Syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion (SICR), a lui réagi, le 9 septembre dernier, en demandant à la préfecture d’intervenir. À la demande de ces importateurs (…) la Direction régionale de la concurrence a été saisie afin « de s’assurer que la démarche des compagnies maritimes ne relèverait pas d’une action concertée contraire aux règles du marché », en clair d’une entente illégale.

Les armateurs ne se sont pas vraiment expliqués auprès de leurs clients. MSC évoque dans ses courriers « une dégradation des conditions de fret depuis début 2016 ». Le bureau local de CMA CGM est resté injoignable, tandis qu’une réponse de Maersk est toujours attendue.

Représentant local d’Hapag Lloyd, Natacha De Peindray d’Ambelle est la seule à s’exprimer. « Le motif de cette hausse est le même pour tous, défend-elle. Les compagnies sont dans des situations de grandes difficultés financières…»

