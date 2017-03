Jour J. Le vol inaugural de la compagnie Ethiopian Airlines reliant Antananarivo et Addis Abeba est attendu ce jour. Le Boeing 737-800 de cette compagnie foulera pour la première fois le tarmac d’Ivato à 14h20. C’est un évènement majeur pour cette compagnie du gouvernement éthiopien, l’une des compagnies avec une croissance rapide en Afrique.

Pour cette nouvelle destination, elle proposera trois vols par semaine entre sa base à Addis Abeba–Bole et l’aéroport d’Antananarivo–Ivato. La capitale malgache s’ajoute donc aux 95 villes déjà desservies par cette compagnie membre de Star Alliance. D’autres destinations viennent d’être inaugurées aussi cette semaine par la compagnie.

Cette ouverture de ligne est bon signe pour le tourisme. Selon un opérateur touristique, « l’arrivée d’Ethiopian Airlines profitera à coup sûr au secteur des transports aériens et du tourisme à Madagascar. Addis-Abeba est un hub aérien en Afrique. Ce qui facilitera l’arrivée de certaines catégories de touristes issus des pays non desservis des compagnies aériennes actuelles ».

Lova Rafidiarisoa