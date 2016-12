La journée de l’aviation civile internationale a été célébrée hier. Un événe­ment qui ponctue une année dont le bilan est positif.

Un bon épilogue. L’indus­trie du transport aérien a célébré hier la journée de l’Aviation civile internationale. Une manifestation traditionnelle qui revêt un aspect particulier cette année avec la sortie de la liste B de la compagnie Air Madagascar en juin et la remise du certificat du président de l’Orga­nisation de l’aviation civile internationale à Madagascar en septembre. Deux performances dans lesquelles l’implication de l’Aviation civile de Madagascar a été décisive comme a tenu à le rappeler James Andrianalisoa, Directeur général de l’ACM.

La journée d’hier a été d’ailleurs l’occasion pour le DG de l’ACM d’apporter un éclairage sur certains points importants, en particulier la Redevance de développement des infrastructures aéroportuaires dont le montant s’élève à 38 euros et qui aurait dû entrer en vigueur depuis le 1er décembre mais dont l’application a été retardée par des formalités entre l’Adema et son successeur, Ravinala Airports. « Ce qu’il faut voir en priorité au-delà de la somme annoncée, c’est le développement, par deux fois, de la capacité de nos aéroports, en l’occurrence Ivato et Nosy Be. Ainsi, si nous projetons d’atteindre le million de touristes, il nous faut recourir à ce financement. D’ailleurs, c’est une procédure déjà adoptée par nos voisins d’Afrique et de l’océan Indien, comme le Sénégal ou l’île Maurice lorsque ces derniers ont décidé de booster les performances de leurs infrastructures respectives », devait préciser James Andrianalisoa. Les travaux d’extension effectués à l’aéroport d’Ivato ont permis d’accueillir les cinq mille participants au dernier sommet de la francophonie dans les normes internationales.

Couronnement

Malgré la grève observée par une partie du personnel de la compagnie à propos du handling, l’année a été en tous points positive pour l’industrie du transport aérien. La journée d’hier fut ainsi le couronnement des deux éditions précédentes. En 2014, elle avait pour thème « Aviation, un métier d’avenir » et l’année dernière elle avait coïncidé avec le lancement par l’OACI du programme quadriennal intitulé « Travailler ensemble pour s’assurer qu’aucun pays ne soit laissé de côté. » La fête s’est terminée à l’Akany Soafonenako Ivato.

Harilalaina Rakotobe