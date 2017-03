L’un des plus grands avions de transport au monde, plus précisément, un Antonov 124 de la compagnie Volga-Dnep a atterri le 9 mars à l’aéroport international d’Ivato pour débarquer du matériel de la Jirama, d’après un communiqué de Ravinala Airports, le gestionnaire de cette infrastructure aéroportuaire.

En accueillant dans les meilleures conditions l’Antonov 124, l’Aéroport d’Ivato, prouve, l’efficacité de ses infrastructures d’accueil et son savoir-faire en termes d’organisation et de services. Le prochain atterrissage de l’Antonov 124 à l’aéroport d’Ivato est prévu ce matin à 6h15.

Du haut de ses 21,08 mètres, avec ses 69,1 mètres de long, son envergure de 73,3 mètres, et son réservoir d’une capacité de près de 270 000 litres de kérosène, ce géant Russe, mis en service en 1986, a fait sensation. Sa soute de 36 mètres de long et près de 7m de large sert à transporter tout type de charges aux dimensions hors-normes tels que les véhicules militaires, les satellites, les voitures du Paris-Dakar… et actuellement les matériels de la Jirama. Son nez peut s’ouvrir tout comme l’arrière de l’avion pour faciliter le chargement des marchandises via des rampes spécialement étudiées.

Dans un contexte de relance économique et de développement du trafic aérien, Ravinala Airports, gestionnaire de l’aéroport d’Ivato, Antananarivo, et de Fascène, Nosy be, y voit un évènement porteur d’avenir dans le cadre d’un challenge pour faire de ses aéroports des aéroports modernes, à la hauteur des standards internationaux.

Lova Rafidiarisoa