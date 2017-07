En marge des réunions statutaires de l’Asecna, un mémorandum d’entente a été signé le 27 juillet entre Madagascar et le Congo. Le directeur général de l’Aviation civile de Madagascar, James Andrianalisoa a représenté les autorités aéronautiques malgaches et a signé le mémorandum avec les autorités aéronautiques congolaises.

L’accord a pour objectif de développer la connectivité entre les deux pays, de renforcer le partenariat entre les compagnies aériennes. Ce qui aura pour effet escompté la croissance du trafic en provenance de nouveaux marchés qui contribueront au développement du tourisme à Madagascar.

Par ailleurs, ce mémorandum permettra également à une entreprise de transport aérien d’une partie contractante de conclure des accords de coopération commerciale tels que les accords de bloc-sièges, de partage de code avec une ou des entreprises de transport aérien de l’autre partie contractante ou avec une ou des entreprises de transport aérien d’un Etat tiers.

La tenue des réunions statutaires de l’Asecna à Antana­narivo profite bien ainsi à l’industrie du transport aérien malgache. Prévues au Togo, ces réunions ont été transférées à Antana­narivo grâce aux performances réalisées par l’Aviation civile de Madagascar depuis 2014. Les dix huit pays membres, à travers le comité des ministres, composé des ministres en charge de l’aviation civile des Etats membres, ont été unanimes au choix de Madagascar qui a regagné la confiance des partenaires.

L’Asecna assure la conception, la réalisation et la gestion, aussi bien pour la circulation en route que pour l’approche et l’atterrissage, des installations et services ayant pour objet l’information des aéronefs en vol, la transmission des messages techniques et de trafic, le contrôle de la circulation aérienne ainsi que la prévision et la transmission des informations météorologiques.

L’Asecna gère trois aéroports à Madagascar en l’occurrence Ivato, Toamasina et Mahajanga. Elle a consenti d’énormes efforts pour doter les plateformes aéroportuaires d’équipements de dernière génération afin d’améliorer la coordination avec les Regions d’information de vol voisines et partant, la sécurité de la navigation aérienne dans l’océan Indien.