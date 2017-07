La compagnie Turkish Airlines se lance dans le transport de fret. Elle compte opérer un vol hebdomadaire tous les dimanches avec un Airbus A330-200.

Après le

lancement de son premier vol reliant la Grande île en décembre 2015, la compagnie aérienne Turkish Airlines se lance dans le transport des marchandises à Madagascar. Elle propose dans les prochains jours un service dédié uniquement au fret avec un vol hebdomadaire au départ d’Antananarivo. « Avec Turkish Cargo, nous allons proposer une solution complémentaire au marché existant aux entreprises d’importations et exportations basées à Madagascar. Nous avons fixé comme objectif de répondre aux attentes des opérateurs économiques soucieux de la qualité des services qui leur est proposé dans ce domaine », a expliqué mardi Raafivo Rasolomanana de M&C Aviation, la société représentante du fret de Turkish Cargo à Madagascar.

La société turque opère sur un réseau mondial comportant pas moins de deux cent cinquante destinations. En Afrique, elle est présente dans plus de quarante sept pays où elle transporte divers biens et marchandises pareillement pour les importations de ces pays que pour leurs exportations.

Ouverture du marché

Selon les explications obtenues auprès de la société, sur plus de sept mille vols par semaine, Turkish Cargo transporte aussi bien les colis classés « General cargo » que ceux ayant des spécificités particulières de la catégorie des « Special cargo ». On peut citer les animaux vivants, les médicaments, les fruits et légumes, les marchandises dangereuses, les dépouilles mortelles, les marchandises valeureuses comme les pierres précieuses, les appareils électroniques et bien d’autres encore.

Cette ouverture de vol de fret témoigne l’intérêt que porte la compagnie turque au marché malgache. « Cette décision fait suite à des études de marché effectués depuis plusieurs mois. C’est aussi la continuité de la présence de Turkish Airlines dans le pays. Dans cette optique, un nouveau vol cargo Airbus A330-200 d’une capacité de 65 tonnes/ 280m3, viendra s’ajouter chaque dimanche aux vols hebdomadaires habituels », a fait savoir le responsable de M&C Aviation.

Madagascar exporte une large gamme de produits naturels, principalement de la vanille, des fruits tropicaux, des produits textiles vers l’Europe et le continent américain. Les crabes vivants et des produits de la mer de Madagascar sont principalement exportés vers l’Asie et le Pacifique.

Lova Rafidiarisoa