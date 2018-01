Des passagers voulant se rendre à Taolagnaro ont eu droit à plus de 24 heures de report de vol. A bout des nerfs, ils réclament leur dû.

Un feuilleton a marqué l’histoire de l’aviation malgache actuelle. Les passagers qui devaient prendre le vol pour Taolagnaro, partant d’Antananarivo, le dimanche 7 janvier, à 13 heures 30, n’ont pas pu embarquer pour cause de mauvais temps. Les passagers sont alors rentrés chez eux, ne bénéficiant d’aucune prise charge.

« Tard dans la soirée, Air Madagascar nous a contactés par téléphone, nous informant qu’on pouvait embarquer sur le vol du lundi 8 janvier, à 7 heures, avec un Boeing 737. De ce fait, nous sommes arrivés à 5 heures pour l’enregistrement des bagages », confie Solofohariniaina Ludovic, un des passagers qui a connu une sérieuse mésaventure. Avec sa femme et ses deux enfants, ce dernier a donc pu embarquer à bord du Boeing 737 en question pour Toliara, avec une escale à Taolagnaro. « Nous étions tranquilles et commencions à descendre sur Taolagnaro, déjà visible du hublot. Brusquement, l’appareil est remonté pour finalement atterrir à Toliara. Une fois arrivés à Toliara, on nous a annoncé que le Boeing 737 n’avait pu atterrir pour des raisons météorologiques », poursuit Solofohariniaina Ludovic.

Réexpédition

Arrivés à Toliara, vers 9 heures, Air Madagascar leur a fait une annonce selon laquelle ils devaient regagner le même Boeing 737, pour Antananarivo. Les passagers ont suivi les directives et sont arrivés à Antananarivo, vers 14 heures, où ils devaient, cette fois-ci, prendre un ATR et non le même Boeing qui devait partir d’Ivato à 15 heures pour prendre l’itinéraire direct vers Taolagnaro.

« Là, c’était la stupéfaction et l’énervement. Air Madagascar nous a annoncé qu’il y a un problème opérationnel, que l’équipage qui devait être à bord de l’ATR est bloqué dans les embouteillages et que la compagnie a décidé d’annuler le vol », s’exaspèrent Solofo-hariniaina Ludovic et une soixantaine de passagers.

Résultats des comptes, tous les passagers se sont fait entendre auprès d’Air Madagascar et se sont manifestés à l’aéroport pour réclamer le transport, la restauration ainsi que l’hébergement sur place.

A l’heure où nous mettons sous presse, les passagers, qui comptent une soixantaine de personnes, n’ont pas encore eu la confirmation quant à la date et l’heure de leur vol pour Taolagnaro. Les contacts téléphoniques d’Air Madagascar en parallèle étaient occupés. Les efforts pour tenter d’avoir des renseignements utiles pour les passagers en détresse étaient perdus.

Ces passagers ont donc eu droit à plus de 24 heures de report de vol, arrivés déjà à Toliara, revenus à Antananarivo et ayant manqué à nouveau le deuxième départ pour Taolagnaro. Le prochain vol qu’ils prendront sera le troisième départ d’Antananarivo.

Dina Razafimahatratra