Reporté. La signature du protocole d’accord entre Air Austral et le gouvernement malgache, sur l’ouverture de capital d’Air Madagacar, ne devrait pas avoir lieu aujourd’hui. D’après une source au courant du dossier, cette procédure est reportée à la semaine prochaine. « Les négociations sont toujours en cours en vue d’une participation d’Air Austral dans le capital d’Air Madagascar. Quelques détails obligent les deux parties à reporter la signature du document », nous a indiqué cette source.

La compagnie réunionnaise Air Austral a été désignée comme soumissionnaire préféré dans le processus d’ouverture de capital d’Air Madagascar. « De ce fait, le Conseil d’Administration a invité Air Austral à finaliser avec l’Etat malgache les négociations en vue de la signature au 31 mars 2017 d’un protocole d’accord et au 31 mai d’un contrat de partenariat stratégique et d’un pacte d’actionnaires », avait indiqué le communiqué de la compagnie aérienne

malgache le 15 mars.

Pour rappel, la compagnie aérienne malgache avait lancé en avril 2016 le processus de recherche de partenaire stratégique en vue de son redressement. Finalement, Air Austral est désigné « soumissionnaire préféré » et a remporté la bataille face à Ethiopian Airlines, l’une des deux compagnies retenues pour la sélection finale.

Lova Rafidiarisoa