Air Madagascar projette de créer une nouvelle filiale pour exploiter le réseau domes­tique. Le projet bénéficie du soutien de Air Austral, son partenaire stratégique.

Une nouvelle filiale dans l’air. Les dirigeants de la compagnie Air Mada­gascar envisagent de changer la structure de la compagnie aérienne. Pour se focaliser sur le développement des vols régionaux et long courrier, ils laisseront les vols domestiques à une toute nouvelle compagnie aérienne. D’après une source avisée, celle-ci n’est autre qu’une filiale à 100 % de la compagnie malgache. Sa création serait en cours et son officialisation se ferait au cours de la signature du pacte d’actionnariat entre Air Madagascar et Air Austral pour ce mois-ci.

Pour faire tourner sa filiale, Air Madagascar met à sa disposition les flottes ATR-72 et Twin Otter. Une partie du personnel serait

« mutée » vers cette nouvelle compagnie. Elle disposera ainsi de sa propre structure et son organigramme avec un directeur général à sa tête. Mais étant une filiale, elle aura quand même une liaison fonctionnelle avec sa maison mère. La programmation des vols, par exemple, sera calée avec celle de sa maison mère et de son partenaire stratégique.

Marché juteux

Le business plan proposé par Air Austral prévoit un renforcement et une fiabilisation forte du réseau intérieur, un réseau régional redynamisé ainsi que le développement du long-courrier. Des lignes directes entre La Réunion et plusieurs villes malgaches comme Toliara, Tolagnaro ou Nosy Be ou encore de Mayotte vers la ville de Nosy Be et Antsira­nana sont inscrites dans le document. Des lignes directes vers Düsseldorf, Genève, Bombay, Guangzhou, Paris depuis Antananarivo figurent dans la stratégie de

développement. À cela s’ajoutent d’autres villes comme Capetown, Johannesburg et Maputo sur le plan régional.

La création de cette filiale entre dans l’objectif du plan de restructuration de la compagnie de redynamiser les vols régionaux et domestiques. Air Madagascar ne veut pas laisser le marché juteux du réseau intérieur. La compagnie nationale a le quasi monopole de ce marché. Mais les perturbations répétitives de vols ternissent son image. Les pannes techniques, les retards, et même les annulations de vol sont devenus les lots quotidiens des passagers d’Air Madagascar.

L’initiative de confier à une filiale l’exploitation de ce réseau domestique permettrait ainsi à Air Mada­gascar de remédier à cette situation, d’être plus active et d’insuffler un nouveau dynamisme face à des concurrences de plus en plus actives. Ce qui lui permet ainsi d’atteindre le taux de rentabilité de 8% sur le réseau intérieur dicté par le business plan.

Air Madagascar n’est pas à son premier coup d’essai. En pleine restructuration, son équipe dirigeante avait créé en janvier 2016, une nouvelle société pour s’occuper du service assistance au sol de la compagnie. Madagascar Ground Handling (MGH), la filiale 100% d’Air Mada­gascar s’est vue confier tous les services handling au niveau de l’aéroport international d’Ivato.

Lova Rafidiarisoa