Réglées. Si l’on en croit les explications de Vonintsalama Andriambololona, ministre des Finances et du budget, les dettes d’Air Madagascar dont devait s’acquitter l’État, auraient été payées. Aussi, d’après le Grand argentier de l’Etat, « la loi de finances 2018, ne prévoit plus de budget pour la dette d’Air Madagascar. Nous en avons fini avec les appuis à cette société ».

Devant les journalistes à l’issue de la séance d’adoption du projet de loi budgétaire par les sénateurs, hier, à Anosy, la ministre Andriambololona a indiqué que c’était la loi de finances 2017 qui avait fixé le montant de la dette de la compagnie aérienne. Un passif qui serait, selon ses dires, actuellement réglé. La loi de finances rectificatives 2017 prévoyait un montant de 303 milliards d’ariary, pour l’apurement des arriérés d’Air Madagascar.

L’apurement des dettes de la société semi-étatique est l’une des conditions de l’entrée d’Air austral dans son capital. Selon les explications de Vonintsalama Andriam­bololona, le paiement du passif de 303 mil­liards d’ariary aurait donc été fait à la suite de « la signature d’un protocole entre le ministère des Finances, celui des Transports et la compagnie Air Madagascar ». Elle n’a, toutefois, pas abordé la manière dont l’État a trouvé la somme nécessaire pour le paiement de la dette.

Un temps, la piste de l’emprunt à raison de 50 milliards d’ariary chez les banques privées locales et 130 milliards d’ariary auprès de banques étrangères a été dans les têtes des décideurs étatiques. Une idée qui s’accompagnerait d’une négociation de bons du Trésor pour les créanciers de la compagnie aérienne. Jusqu’en septembre, l’État était encore, à la recherche d’institutions financières enclines à lui accorder le montant nécessaire à l’apurement du passif d’Air Madagascar.

