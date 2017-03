Le syndicat des employés de la douane s’insurgent contre l’ingérence qu’ils subissent dans l’accomplissement de leurs tâches

xPromesse a été donnée au mois de juillet dernièr lors de la descente sur terrain du président de la République sur le tarmac de l’aéroport d’Ivato concernant la répartition des tâches de chaque corps civil et militaire qui s’occupe de la sûreté des frontières. C’est sur ces quelques lignes que le syndicat des employés de la douane (SEMPIDOU) a déclaré officiellement face aux interventions de la gendarmerie nationale sur la circonscription des douaniers. Dans cette déclaration, les douaniers représentés par leur président Andrianavalona Ramanambola Herizo stipulent que « le code des douanes est une législation prioritaire comparée à une loi ordinaire dès lors qu’il s’agit d’une zone de la circonscription douanière, notamment les ports et les aéroports. De ce fait, la réalisation des tâches telles que les fouilles économiques incombent exclusivement au douanier ».

Cependant, jusqu’ici, et ce, depuis le début de l’époque de la transition, des cas d’ingérence sont toujours constatés par les douaniers par rapport aux activités de fouilles réalisé par le corps de la gendarmerie. Des fouilles effectuées par ces derniers sur le tarmac alors même que le volet sûreté est déjà attribué à la Sûreté Aéroportuaire de Mada-

gascar (SAMADA). À l’heure où l’on parle donc, trois corps dont la gendarmerie, les douaniers ainsi que la SAMADA corps s’occupent de la surveillance des frontières. À la base, il devrait pourtant y en avoir seulement deux, à savoir la SAMADA pour le volet sécurité et la douane pour le volet économique. Le corps de la gendarmerie ayant été ajouté à l’époque de la transition en vue de renforcer la sécurité à l’époque. « Nous sommes, désormais, à une autre époque où la gendarmerie n’a plus lieu d’être dans la circonscription des douanes » affirme le président du SEMPIDOU.

Résolution

Questionné sur le sujet, des membres du corps de la gendarmerie en poste à l’aéroport d’Ivato et à qui s’adresse cette interpellation des douaniers affirme qu’

« ils n’ont rien contre le syndicat des douaniers et que ce n’est pas à leur niveau que la décision de ces répartitions de tâches sont prises » ces derniers avancent « que cette déclaration résulte peut-être d’un intérêt particulier au niveau des douaniers quant à la rupture de cette collaboration entre les deux corps et que la résolution du malentendu doit effectivement être abordé en haut lieu ». À préciser qu’en plus de cette déclaration de réticence par rapport aux activités de la gendarmerie dans leurs circonscriptions, les douaniers ont aussi exprimé leur contestation par rapport à la reconduction tacite du contrat GASYNET qui expirera cette année. De ce fait, le SEMPIDOU a formulé le désir d’aborder des pourparlers entre tous les acteurs concernés dont la police des frontières, le SAMADA, la gendarmerie, ainsi que l’Aviation civile de Madagascar pour résoudre définitivement le problème. Des requêtes qui s’apparentent plutôt à un ultimatum de la part du syndicat dans la mesure où ce dernier a donné un délai d’une semaine aux autorités compétentes pour répondre à leurs demandes.

Harilalaina Rakotobe