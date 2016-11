Ils ont gagné leur bataille. Les syndicalistes au sein de la compagnie Air Mada­gascar ont annoncé à la presse une décision du ministère du Transport et du tourisme. « Dans cette missive, ce département indique que le service handling sera assuré par la compagnie Air Mada­gascar », a déclaré Alain Rabetrano, délégué syndical de la compagnie aérienne.

Mais cette décision n’a pas encore plu aux employés de la compagnie aérienne. « Nous voulons un agrément définitif et non temporaire émanant de l’Aviation civile de Madagascar », renchérit ce technicien de la compagnie aérienne.

Avoir retiré les services-entretien et handling des aéronefs qui transitent à Ivato à la compagnie Air Madagas­car avait créé des remous. Des employés de la compagnie aérienne sont montés au créneau pour dénoncer cette décision du Gouverne­ment de confier ces services à Madagascar ground handling (MGH), une filiale à 100% à Air Madagascar.

La tension est montée d’un cran entre les employés de la société. Des compagnies aériennes ont fait les frais de ce malaise. C’est le cas, par exemple, d’un appareil de Turkish Airlines et d’Air Austral le 20 octobre dernier.

L.R.