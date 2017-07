Le mariage entre Air Madagascar avec Air Austral tarde à se concrétiser. Cette alliance qui faisait l’objet de plusieurs reports se fera avant la fin de ce mois.

À quand le mariage entre Air Madagas­car avec Air Austral Annoncée pour le 31 mai puis reportée au début de ce mois, la signature de l’accord de partenariat entre les deux compagnies n’était pas encore concrétisée jusqu’ici. Les deux ou trois mois avancés semblent être insuffisants pour boucler le dossier. Selon une source auprès de la compagnie, « le bouclage du dossier va prendre deux ou trois mois avant la signature de l’accord ». Elle ne donne pas plus de détails sur le dossier qui cause ce retard. « Il n’y a ni blocage ni problème dans ce dossier. La finalisation des négociations est en cours », se contente-t-elle de dire.

Pour justifier le report de la date de 31 mai prévue pour la signature de l’accord, les responsables des deux compagnies ont annoncé des contraintes d’audit et politiques. « Une série d’évaluations et de vérifications portant notamment sur les finances, les ressources humaines, les opérations et le système d’information de la compagnie malgache est menée actuellement par un cabinet d’audit. Nous attendons aussi le président de la région Réunion, Didier Robert, qui est encore occupé pour des raisons personnelles, pour procéder à la signature », a déclaré Eric Kholer, membre du conseil d’administration de la compagnie Air Mada­gascar devant la presse le 9 juin.

Redressement effectif

Mais même quand la signature sera effectuée, la mise en œuvre du partenariat nécessitera encore un certain nombre d’actions. Plusieurs points doivent encore être réglés dans les six mois suivant la signature avant que Air Austral puisse prendre la direction générale de la compagnie malgache. Cela concerne la gestion de la dette de la compagnie Air Madagascar qui s’élève à 88 millions de dollars, le sort des petits porteurs dans le capital de la compagnie malgache, tandis que pour sa part, Air Austral doit trouver les 40 millions de dollars de financement promis. Ce qui signifie que la signature de l’accord de partenariat stratégique et du pacte d’actionnaire ne se fera pas en même temps.

« Le gouvernement dispose des garanties nécessaires concernant l’apurement du passif net de la compagnie Air Mada­gascar. Il ne nous reste plus qu’à trouver le meilleur établissement financier capable de nous financer avec un taux intéressant. Ce sera à taux commercial », a déclaré Gervais Rakotoarimanana ministre des Finances et du budget. D’après le grand argentier, la banque africaine de développement (BAD) met une garantie de 40 millions de dollars.

Ce partenariat stratégique reste à ce stade la meilleure issue possible et la plus réaliste pour un redressement effectif et durable de la compagnie aérienne malgache. Il a vocation de sortir Air Madagascar de sa situation actuelle et à développer la compagnie sur le moyen et le long terme.

Lova Rafidiarisoa