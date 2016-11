Prévue pour être appliquée à partir de ce jour, la nouvelle redevance aéroportuaire ne sera pas encore perçue sur les passagers.

L’application de la nouvelle taxe aéroportuaire est reportée à la dernière heure hier. Selon les informations recueillies auprès de l’Avia­tion civile de Madagascar « cette redevance de développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA) ne sera pas appliquée à partir de demain (ndrl : ce jour) ». Alors qu’il y a un mois de cela, cet organisme a déjà donné son feu vert au consortium Ravinala Airports de percevoir cette redevance à partir du 1er décembre. Notre source n’indique cependant pas la raison qui a motivé cette décision in extremis ni le calendrier de son application. Mais la grogne des acteurs du tourisme face à l’application de cette redevance n’est pas à écarter.

Toutefois, les compagnies aériennes ont déjà intégré dans leur billet d’avion cette nouvelle charge. « Celle-ci figure déjà dans les billets d’avion des passagers qui ont effectué une réservation de billet depuis le 4 novembre et dont la date de départ est prévue à partir du 1er décembre à l’un des aéroports d’Ivato et Nosy Be », a expliqué une responsable auprès d’une compagnie aérienne. Ce qui risque de créer des confusions dans les aéroports.

Désaccord

Cette nouvelle taxe est demandée à toutes les compagnies aériennes au départ des aéroports exploités par Ravinala Airports, c’est-à-dire Ivato et Nosy Be. Son montant est de 38 euros par passager international et de 20 euros pour un passager sur un vol domestique. Cette redevance supportée par les passagers permettra au consortium d’assurer le financement de la construction de ces deux aéroports internationaux.

L’application d’une telle mesure a mis en émoi les acteurs du secteur tourisme. Ils ne cachent pas leur désac­cord vis-à-vis de cette décision. Selon eux, cette nouvelle redevance aura un impact négatif dans la promotion de la destination Madagascar. Le budget de déplacement des voyageurs et/ou touristes va s’alourdir.

La contestation de cette redevance n’en est pas à son premier coup. En janvier 2016, le consortium Ravinala Airports avait proposé le montant de 38 euros par passager mais cela a été rejeté par les compagnies aériennes. Une autre tentative date du mois de mai, mais cette fois-ci avec une redevance proposée à 41.6 euros par passager international. Mais les compagnies aériennes avaient émis leur désaccord vis-à-vis de cette mesure par le biais de l’association internationale des transporteurs aériens (IATA).

Lova Rafidiarisoa