Le vol inaugural de la compagnie Ethiopian Airlines est programmé le 28 mars. Elle prévoit de desservir la Grande île à une fréquence de trois vols par semaine.

Le compte à rebours commence. La compagnie Ethio­pian Airlines annonce son arrivée sur le sol malgache le 28 mars. Le Boeing 737-800 de la compagnie éthiopienne devrait quitter l’aéroport d’Addis Abeba-Bole à 9h40 et atterrir à l’aéroport d’Ivato à 14h20. Selon les explications de la compagnie, trois vols par semaine sont programmés, le mardi, le jeudi et le dimanche, à destination d’Antananarivo.

La capitale malgache s’ajoute donc aux quatre vingt quinze villes déjà desservies par cette compagnie de Star Alliance. Les passagers peuvent ainsi rejoindre d’autres destinations comme Washington, Londres, Francfort, Paris, Rome, Beyrouth, Jeddah, Le Caire, Dubaï, Delhi, Mumbai, Hong Kong, Shanghai et Pékin. Ce qui laisse une grande opportunité pour Madagascar.

Dès l’annonce de cette nouvelle, les voyagistes s’activent. Les réservations sont déjà ouvertes aux passagers intéressés. « La réservation du billet peut se faire auprès de notre agence de voyages. La compagnie applique un prix très compétitif sur l’ensemble de ses réseaux. Il en est autant pour la destination Antana­narivo », explique Balvir Singh de l’agence de voyages Blueberry Travel.

Prétention

La compagnie nationale éthiopienne est représentée dans la Grande ile par Friends Travel et Aviation, une agence de voyages du même groupe que Blueberry Travel.

La compagnie Ethiopian Airlines figure aussi parmi les prétendants à l’ouverture du capital d’Air Madagascar, aux côtés d’Air Mauritius, Air Austral, Airlink et Kenya Airways. Dans cette course, la compagnie nationale malgache a confié avoir reçu trois offres de la part de ses « partenaires stratégiques ». Le nom d’Ethiopian Airlines circule dans le salon feutré du transport aérien comme étant l’une des offres les mieux placées dans cette course à l’ouverture du capital d’Air Madagascar.

« Les dispositifs qui seront mis en place permettront à la compagnie de se repositionner sur le marché, d’assurer sa croissance de façon pérenne pour le futur, de façon à permettre à Air Madagascar de retrouver sa place et son prestige antérieurs dans un environnement bénéfique à l’ensemble du Groupe Air Madagascar et son personnel ». Ils figurent parmi les critères d’évaluation des offres.

Lova Rafidiarisoa