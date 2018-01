L’aéroport de La Réunion, Rolland Garros, est doté d’aires de sécurité en bout de piste. Celui de Mayotte, également, a bénéficié de ces dispositifs modernes.

Dans quelques semaines, Réunion - Roland-Garros sera le premier aéroport français à disposer d’aires de sécurité en bout de piste imposées par la nouvelle réglementation européenne afin de limiter les risques de sortie de piste des avions au décollage et à l’atterrissage. Les aires de sécurité aux extrémités de la piste «historique» de l’aéroport et côté Rivière-des-Pluies pour la piste longue sont déjà opérationnelles. Les travaux côté port de Sainte-Marie sont en cours d’achèvement avec l’édification d’un mur de soutènement et l’apport de 8 000 m3 de remblais afin de créer la plateforme qui supportera le lit d’arrêt. Le dispositif est constitué de blocs de béton cellulaire très friable. En cas de dépassement du seuil de piste, les roues de l’avion viennent s’enfoncer dans le matériau qui s’écrase sous leur poids et absorbe l’énergie cinétique de l’avion.

L’aéroport de Mayotte devait, pour les mêmes raisons, être doté d’aires de sécurité identiques à chacune des extrémités de la piste. L’incertitude a longtemps plané sur le financement de l’opération.

Solution in extremis

À La Réunion l’investissement a représenté 7 millions d’euros dont 3 millions d’euros à la charge de la Société aéroportuaire. À Mayotte la facture s’élevait à 13 millions d’euros.«Sans cet investissement, Mayotte ne pourrait plus recevoir d’avion long-courrier, et vous allez revenir 50 ans en arrière», mettait en garde dès novembre 2016, Gérard Mayer, alors secrétaire général de SNC-Lavalin, concessionnaire de l’aéroport et président de la Société d’exploitation de l’aéroport de Mayotte (SEAM).

Une solution a été trouvée in extremis grâce à la médiation du Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA). Chacune des parties concernées a participé à l’effort de financement en fonction de ses missions respectives : l’État, le Département de Mayotte et le Fonds européen de développement régional (FEDER) ont débloqué des fonds. EDEIS, le gestionnaire de l’aéroport, a accepté de revoir à la baisse ses exigences de rentabilité financière. La Direction générale de l’aviation civile a allongé la période de plan d’investissement tandis qu’Air Austral et Ewa Air, toutes deux membres du SCARA, mais aussi Corsair, ont consenti un effort significatif sur les redevances.

La solution technique retenue à Mayotte est identique à celle installée à La Réunion. Si la piste avait été amputée de 40 mètres à chaque extrémité, elle aurait été ramenée à 1 750 mètres et n’aurait plus été utilisable ni par des Airbus A330 ni par des Boeing 787. À l’horizon de janvier 2019 Mayotte n’aurait plus été en mesure d’accueillir des avions d’une taille supérieure à celle des ATR. Côté lagon la surface nécessaire à l’installation des lits d’arrêt existe. À l’autre extrémité le parking de la mosquée sera déplacé.

