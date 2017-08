Le Boeing 737-800 de la compagnie Air Madagascar a connu un incident technique. Cette panne s’est répercutée sur le programme des vols.

C’était un week-end noir pour la compagnie Air Mada­gascar et ses passagers. L’un des appareils de la compagnie aérienne a connu un incident technique en plein vol. Plus de peur que de mal pour les passagers à destination de Tolagnaro car le pire a été évité et les passagers sont sortis indemnes. Cet incident est survenu sur le Boeing 737-800 de la compagnie, obligeant les pilotes à faire demi-tour et de rebrousser chemin en plein vol. « Il y avait une panne sur l’appareil et c’était la meilleure solution. Nous voulons prendre les choses en main. Maintenant, l’appareil peut reprendre ses vols », a expliqué une responsable auprès de la compagnie aérienne.

Cet incident a provoqué un grand chamboulement dans le programme des vols. Par exemple, les passagers à destination d’Antananarivo ont été bloqués à l’aéroport de Toliara pendant plusieurs heures. Samedi, le vol devait quitter le tarmac de cet aéroport à 13h40 mais finalement, il est reporté à 20 heures 30. « Les vols devraient revenir à la normale à partir de demain (ndlr : ce jour) et récupérer les passagers en souffrance », a fait savoir la responsable.

Avertissement

Devant ces incidents, les agences de voyages restent très prudentes. Des messages d’avertissement ont été envoyés à ses clients. « Beaucoup de perturbations sur les vols de Air Madagascar. Confirmez vos horaires en cas de vols », balance sur son compte Twitter une agence de voyage.

Ce Boeing 737-800 d’Air Madagascar avait foulé pour la première fois le tarmac malgache, à l’aéroport Ivato le 20 août 2015. En provenance de la ville chinoise de Shanghai, cet aéronef fait partie de la dernière génération des 737 du constructeur américain. Toutefois, ce n’est pas la première fois que cet aéronef a connu un tel incident. En août 2016, l’appareil était immobilisé à l’aéroport de Tolagnaro à la suite d’une défaillance d’un de ses actionneurs. La compagnie s’est vue obliger d’affréter un autre appareil pour assurer le transport des passagers bloqués à Tolagnaro à l’époque.

Lova Rafidiarisoa