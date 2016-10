French Blue a dévoilé ses offres sur l’axe Réunion-Paris, hier. Ses tarifs promettent d’intéresser du monde.

Enfin un cinquième opérateur aérien sur le Réunion- Paris. Hier, French Blue, filiale low-cost du groupe Dubreuil donc d’Air Caraïbes, a dévoilé ses offres sur l’axe Réunion-Paris. Affichant un tarif à partir de 249 euros TTC pour un aller simple, French Blue pourrait très vite se trouver une clientèle, dès le 16 juin 2017, date du premier vol de la compagnie à La Réunion. Les réservations, elles, peuvent se faire depuis hier.

Les huit rotations prévues par semaine effectueront la liaison entre Paris Orly-Sud et l’aéroport de Gillot. Les premiers vols seront desservis en Airbus A330-300, jusqu’à réception dans le courant de l’été 2017 du premier Airbus A350 de French Blue. Pour le président de la compagnie low-cost, Marc Rochet, cet axe Réunion-Paris est «dynamique, en croissance, qui dépasse aujourd’hui le million de passagers transportés chaque année».

Par conséquent, avec cette approche tarifaire plus accessible, la compagnie désire «stimuler encore plus le trafic», estimant que le prix est «le facteur fondamental pour déclencher un voyage».

Propositions

Les offres, elles, en dehors de leurs prix accessibles, se veulent adaptées aux besoins des clients. Ainsi, trois formules sont proposées.

La formule «Basic», à partir de 618,57 euros l’aller-retour du 17 juin au 16 juillet 2017 (ou à partir de 718,57 euros du 17 juillet au 13 août), comprend uniquement un bagage à main de 12 kg maximum, pour ceux que ça ne dérange pas de voyager léger.

La formule «Smart» elle, propose l’aller-retour à partir de 668,57 euros (tarifs du 17 juin au 16 juillet,) puis 818,57 euros du 17 juillet au 13 août) et comprend en plus un bagage en soute de 23 kgs, un repas, un snack et un kit de confort pendant le vol.

Enfin, pour ceux qui souhaiteraient plus de confort, la formule «Premium» comprend un siège en classe Premium Blue, deux bagages en soute de 23kg chacun, une coupe de champagne, un repas, un snack, et tous les accessoires de confort. L’aller-retour sera proposé du 17 juin au 16 juillet à 1368,57 euros (1418,57 euros du 17 juillet au 13 août)…

