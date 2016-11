L’aéroport d’Ivato s’est ouvert à une nouvelle destination. Désormais, la ville d’Antananarivo est reliée directement à Dzaoudzi, Mayotte, grâce à la compagnie aérienne Ewa Air. L’avion ATR 72 de cette compagnie mahoraise s’est posé, pour la première fois, mardi à l’aéroport d’Ivato, avec, à son bord une délégation mahoraise composée essentiellement d’opérateurs touristiques, de responsables d’institutions, et des dirigeants de la compagnie. Quelques représentants de l’État malgache et des opérateurs économiques ont été aperçus sur place.

Pour cette nouvelle destination, la compagnie filiale d’Air Austral assure une fréquence de deux vols hebdomadaires, tous les mardi et vendredi. La ville d’Anta­nanarivo s’ajoute donc aux autres déjà desservies par cette compagnie aérienne, dont Mahajanga, Nosy Be et Antsiranana avec un vol direct vers Dzaoudzi. « La compagnie s’est fixée comme objectif de faciliter la circulation entre les îles Vanilles », a indiqué Dominique Dufour, secrétaire général de la compagnie Air Austral et également administrateur d’Ewa Air. Elle relie aussi Mayotte et les Comores, La Mozam­bique, et La Tanzanie.

Lova Rafidiarisoa