Ewa Air est sous contrat avec Air Madagascar pour assurer une liaison entre Anta­nanarivo et Mahajanga. Elle va desservir d’autres destinations au niveau local.

Air Mada­gascar partagerait-elle le ciel de son réseau domestique ? Une question qui se pose quand on sait que la compagnie Ewa Air, filiale d’Air Austral, assure la liaison entre Antananarivo et Mahajanga depuis le 15 décembre. Il fallait avoir des explications des dirigeants d’Air Madagascar pour comprendre cette situation. « Avec les contraintes techniques et d’équipage, nous avons demandé à Ewa Air de nous prêter main-forte sur la liaison domestique », a expliqué hier Besoa Razafimaharo directeur général d’Air Madagascar au cours d’une rencontre avec la presse.

À en croire la déclaration de ce responsable, les difficultés techniques rencontrées par Air Madagascar ne lui permettent pas encore de répondre aux besoins du marché. La compagnie nationale rencontre en ce moment des contraintes techniques et d’équipages. L’ATR 72 est le seul aéronef qui assure le réseau intérieur. Une bonne partie de sa flotte est clouée au sol. Seuls six appareils sur onze sont opérationnels.

Projet d’extension

Devant ce fait, Air Mada­gascar n’a pas d’autres choix que de trouver des aéronefs en location pour garder ce marché juteux du réseau intérieur. Les dirigeants de la compagnie malgache n’étaient pas allés par quatre chemins. Ils ont choisi de signer un contrat Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance (Acmi) avec la filiale de son partenaire stratégique.

Ewa Air fournit ainsi un aéronef à Air Madagascar, avec équipage complet, entretien et assurance. « À part le fait d’être la filiale de notre partenaire stratégique, la proximité géographique prime dans le choix d’Ewa Air. En plus, elle connaît bien le ciel malgache. Le coût de la location d’Ewa Air est bien inférieur du marché en ce moment », a justifié le directeur général d’Air Madagascar. Une extension de ce projet est même prévue. La compagnie mahoraise devrait assurer une desserte entre Nosy Be, Antsiranana et Antananarivo dans les prochains jours. « Ewa Air continuera de nous prêter main-forte même si Tsaradia, notre filiale 100%, est opérationnel », continue d’expliquer ce responsable.

Le plan d’affaire d’Air Madagascar prévoit de doubler les fréquences de vols dans les principales destinations. Comme Nosy Be, Antsiranana, Toamasina, Toliara et Tolagnaro et une desserte quotidienne sur les destinations secondaires. La création de cette filiale va dynamiser ce réseau marqué par des irrégularités chroniques, et des retards répétés.

La création de Tsaradia est en cours, mais bien qu’elle soit mise en place dès janvier, elle ne sera opérationnelle qu’au mois d’avril. En attendant, la procédure de recrutement de ses vingt-sept pilotes d’ATR et Twin Otter a commencé. Les candidats retenus rejoindront leurs postes dès janvier.

