L’État a contracté un prêt de 40 millions de dollars auprès de la Deutsche Bank. Le crédit servira à effacer les passifs d’Air Madagascar.

Tous les moyens sont bons pour sauver Air Madagascar. Le gouvernement malgache vient de contracter un prêt auprès de la Deutsche bank. C’est ce qu’a révélé le communiqué du conseil des ministres d’hier. Cette fois-ci, le crédit sera utilisé pour faire passer l’éponge aux passifs de la compagnie aérienne malgache. « Le montant contracté est de 40 millions de dollars. Pour obtenir ce prêt, nous avons bénéficié d’une garantie financière de 30 millions de dollars de la part du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et du fonds africain de développement (FAD) », a déclaré, hier au téléphone, Vonintsalama Andriambololona, ministre du budget et des finances.

Le conseil des ministres a indiqué, hier, au titre de ce département l’adoption du projet de loi, sur la ratification du contrat de crédit relatif à un prêt de soutien budgétaire pour un appui à la restructuration de la Compagnie Air Mada­gascar entre la République de Madagascar, la Deutsche Bank AG, London Branch, en qualité d’Arrangeur, et TMF Global-Services (UK) Limited, en qualité d’Agent. Le contrat attend ainsi l’aval du Parlement.

Deuxième recours

Lourdement déficitaire, la compagnie Air Mada­gascar a croulé sous les dettes. Elles sont évaluées à pas moins de 88 millions de dollars, si l’on tient compte du chiffre communiqué dans la loi des finances rectificatives de 2017. L’État avait pris l’engagement de liquider tous ces passifs dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique avec Air Austral. Le gouvernement a privilégié les pistes des emprunts internes et externes pour faire passer l’éponge des dettes de sa compagnie aérienne.

Pour le moment, plus de 100 milliards de dettes sont presque réglées à en croire la récente déclaration d’un responsable auprès d’Air Madagascar. « La compagnie a pu régler, par exemple, 50 milliards d’ariary avec des bons du trésor. À cela s’ajoutent les 45 milliards d’ariary de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps) correspondant au remboursement d’un prêt de 11 millions d’euros ou encore les 18 milliards d’ariary de la banque BGFI », a lancé François Marchal, directeur général adjoint chargé des finances de la compagnie, lors d’une rencontre avec la presse la semaine dernière.

Ce n’est pas la première fois que l’État recourt à cette procédure. C’est la deuxième fois en l’espace d’une année que Madagascar a signé un crédit auprès de la Deutsche Bank. En raison de la faiblesse de ses ressources propres, l’État avait signé un contrat de crédit d’un montant de plus de 51 millions de dollars pour payer la créance de ses fournisseurs et de rembourser les bons du trésor.

Lova Rafidiarisoa