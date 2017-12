Sitôt le partenariat entre Air Madagascar et Air Austral signé, l’État a pris des décisions importantes pour permettre à cette nouvelle entente de faire face à la concurrence et de redresser la situation financière de la compagnie.

Pour le moment les détails de ces décisions sont gardés secrets mais ce qui est certain c’est qu’elles ont pour objectif de préserver l’intérêt de la compagnie nationale et de stabiliser le marché afin de promouvoir le tourisme. Il s’agit également de protéger la compagnie nationale de toute concurrence déloyale.

La première mesure prise par l’État a été d’apurer les dettes d’Air Madagascar afin de permettre la signature du partenariat avec

Air Austral. Les efforts continuent ainsi pour remettre sur pied la compagnie nationale.