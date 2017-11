Corsair remonte en gamme avec notamment l’introduction d’une classe Business. La compagnie propose un service cinq étoiles et de la haute gastronomie à bord.

Corsair frappe fort. Elle vient de lancer une nouvelle gamme très large de classe business pour ses passagers. La compagnie propose sur chaque appareil, à partir du mois de décembre, la classe « business ». Cette dernière propose une cabine reconfigurée et privative proposant douze sièges convertibles en lits. En plus des services proposés à bord, elle servira aussi de la haute gastronomie en haute altitude. Cette nouvelle classe « Business » de Corsair projette ainsi la compagnie aérienne française au plus haut des meilleurs standards actuellement disponibles dans l’univers du voyage.

« Les clients qui opteront pour cette classe Business auront droit à des sièges convertibles en lit, une tablette iPad Pro 13 pouces avec accès au Wifi, un casque Sennheiser réducteur de bruits, une trousse Business proposant des articles de confort et de cosmétique, une ligne de téléphone dédiée, une couette moelleuse, oreiller et coussin de support lombaire. L’objectif est de rendre le voyage plus agréable », a déclaré Antoine Huet, directeur général adjoint commercial de Corsair lors d’une cérémonie tenue hier, à Anosy.

Tri-classe

La compagnie aérienne passera ainsi en configuration tri-classe, à savoir Economy, Premier Grand Large et Business. Pour lancer cette nouvelle classe business, la compagnie s’est appuyée sur un grand nom de la gastronomie française avec Michel Rostang. Ce chef double étoilé Michelin, à la tête de sept restaurants à Paris, élaborera deux menus, « signature » offert en Business mais aussi « prestige ». « Le menu proposé à bord sera composé ainsi de trente grammes de caviar Petrossian, de saumon fumé, ou encore un demi-homard bleu breton. Pour l’offre boisson, la champagne de la maison Billecart-Salmon sera servie à bord », continue d’expliquer le responsable.

Corsair opère des vols réguliers vers les Caraïbes, La Réunion, Maurice, Mayotte, Madagascar, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Canada. À Madagascar, la compagnie française assure une liaison jusqu’à trois vols par semaine entre Antana­narivo et Paris depuis plus de vingt ans et une liaison hebdomadaire entre la capitale malgache et l’île de La Réunion depuis le mois d’avril.

Lova Rafidiarisoa