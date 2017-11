Désormais, le centre d’appel mondial de Corsair se trouve à Madagascar. Elle a confié ce service à la société ADM Value.

Bonne nouvelle pour l’économie nationale. La compagnie Corsair a choisi d’implanter son centre d’appels à Madagascar. C’est la société ADM Value qui est chargée de cette prestation. Tous les services ayant trait avec la relation clientèle sont traités au niveau de cette plateforme. « Une nouvelle équipe de téléconseillers était recrutée. Cette équipe traitera tous les appels venant du monde entier concernant la relation client, la réservation, l’annulation, ou même de simples renseignements sur notre compagnie aérienne ou de nos vols », a déclaré hier Antoine Huet, directeur général adjoint commercial de Corsair.

Dans les locaux d’un grand immeuble à Ivandry, la plateforme est déjà opérationnelle. Quarante téléconseillers sont prêts à répondre aux clients au bout du fil venant des Antilles, de l’océan Indien ou d’autres pays. Cinquante positions était dédiées à la compagnie française. « L’équipe tourne sept jours sur sept. Pendant les périodes de vacances scolaires où il y aura une forte demande, cette équipe sera renforcée », a déclaré Claude Briqué, président d’ADM Value.

Un bon signe

Puisqu’il s’agit d’un secteur spécifique, ces téléconseillers ont reçu une formation sur le métier ainsi que l’utilisation de différents logiciels utilisés dans le secteur aérien dont Amadeus.

Cette société spécialisée dans la relation client basée en France est présente à Madagascar depuis 2008 dans les activités de centre d’appels. Huit cents employés travaillent quotidiennement dans ces deux plateformes à Antananarivo et Antsiranana pour divers comptes de sociétés internationales. De par ses expériences, la compagnie française l’a choisie comme partenaire dans cette opération. « À l’issue d’un appel d’offre, ADM Value a été choisie pour ses qualités, ses expériences reconnues dans le domaine, et ses services. Elle s’est engagée dans le transport aérien dès mai 2015 avec une autre compagnie aérienne », a souligné Antoine Huet. Selon ce responsable, le centre d’appels de cette compagnie française se trouvait auparavant à l’île Maurice.

Corsair est présent à Madagascar depuis vingt et un ans. Ce transfert de son centre d’appel n’est qu’un bon signe pour le développement économique du pays et aussi un témoin de la confiance des sociétés internationales de l’environnement des activités de call center à Madagascar.

Lova Rafidiarisoa