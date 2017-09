La compagnie British Airways étend son réseau africain. Elle augmentera ses vols et ajoutera des sièges supplémentaires.

La desserte des Seychelles sera effective de mars à octobre, et sera assurée par la nouvelle flotte d’avions de la compagnie, le Boeing 787-9 Dreamliner.

À partir de fin octobre prochain, les trois dessertes hebdomadaires de Londres (aéroport de Gatwick) à Maurice, assurées par des Boeing 777, passeront à cinq.

Les îles de l’océan Indien ne sont pas la seule région où la compagnie d’aviation britannique accroît sa visibilité. Ailleurs en Afrique,

elle propose plus de sièges sur Lagos, remplaçant le Boeing 777 qui assure le vol quotidien par un Boeing 747-400 plus grand. L’avion ‘Super High-J ’dispose d’une plus grande cabine pour la classe affaires et comprend soixante dix sièges de la gamme World Club.

Expansion

À partir du mois prochain, British Airways inclura six cent quatre vingt sièges additionnels par semaine sur l’axe Londres-Johannesburg, quand elle opérera un double vol quotidien assuré par un Airbus A380.

En novembre, la desserte quotidienne Londres-Le Cap passera à deux durant les vacances estivales en Afrique du Sud et la compagnie opérera trois Boeing 777 additionnels au départ de Gatwick. Elle proposera aussi de nouveaux services au départ de Heathrow pour répondre à la demande en périodes de pointe.

« Avec la mise en opération de l’A380 sur Johannesburg et la fréquence augmentée sur Le Cap, nous allons proposer plus de sièges sur l’Afrique du Sud », déclare Sue Petrie, directrice commerciale de la région Afrique australe.

L’expansion en Afrique et dans les îles de l’océan Indien intervient au lendemain de l’annonce par British Airways d’un plan d’investissement de plusieurs millions de livres.

La compagnie dépensera 400 000 000 de livres sur Club World, avec l’accent sur une restauration et un repos améliorés, et un nouveau siège à l’avenir. À Heathrow, la compagnie a mis en place une zone d’enregistrement «First Wing» offrant un accès direct aux services de sécurité et aux salons. Tous les clients de British Airways pourront aussi s’attendre à bénéficier de la dernière génération de connexion Wi-Fi sur les appareils assurant le long courrier et les trajets courts durant les deux prochaines années.

© Jir