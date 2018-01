La compagnie seychelloise n’est pas prête à affronter la concurrence de Joon, la filiale low-cost d’Air France attendue à Mahé en mai.

Effondre­ment du prix des billets d’avion, trafic record en 2017 à l’aéroport Réunion – Roland-Garros, l’arrivée de French Blue, la filiale low-cost du groupe Dubreuil en juin 2017, n’a, pour l’instant, effacé aucune compagnie sur l’axe Réunion – métropole. Pourtant, certains observateurs estiment qu’en 2018, le paysage aérien local pourrait bien changer avec l’effacement d’un des cinq opérateurs.

La seule à se frotter les mains est la société aéroportuaire. Sur les 2 293 042 passagers accueillis en 2017 à Réunion Roland-Garros, l’axe métropole – Réunion contribue pour plus de la moitié à celle du nombre de passagers locaux. 87 000 passagers supplémentaires ont été enregistrés en 2017 entre les aéroports métropolitains et la Réunion Près de 1,3 millions de personnes ont voyagé sur cet axe au cours de l’année écoulée (+7,2%).

À leur tour les Seychelles s’apprêtent à faire l’expérience du low-cost avec l’arrivée de Joon, filiale d’Air France.

À la trappe

Avant même d’affronter cette concurrence sur l’axe Paris – Mahé, Air Seychelles a préféré jeter les gants. Elle arrêtera de desservir Paris dès le 24 avril. Antananarivo passe également à la trappe. La compagnie seychelloise va se séparer de ses deux Airbus A330 pour se recentrer sur le régional avec l’acquisition, en 2019, de nouveaux appareils pour remplacer ses Airbus A320. Pourtant Paris est une destination porteuse. En 2016, 43 000 touristes français ont visité les Seychelles et les professionnels du secteur tablent pour 2017 sur une progression de 27%.

Pas de quoi rassurer Remco Althuis, directeur général intérimaire d’Air Seychelles « Le lancement de services de transport aérien concurrents depuis l’Europe vers les Seychelles va avoir un impact significatif sur les vols d’Air Seychelles à destination et en partance de Paris, qui représentent 30 % du revenu total de passagers de la compagnie aérienne, ce qui rend cette liaison insoutenable à long terme. Après avoir examiné toutes les options, nous avons pris la décision de nous recentrer sur nos forces principales – nos réseaux domestiques et régionaux. »

