À partir du mois prochain, la compagnie aérienne mauricienne mettra en service un Airbus A350. C’est le premier des six qu’elle a commandés.

Air Mauritius recevra le 10 octobre avec quatre semaines d’avance son premier Airbus A350 900. À Toulouse l’appareil a reçu, début août, ses deux réacteurs Rolls-Royce et vient d’entrer en peinture. À l’origine, la livraison était prévue mi novembre.

Configuré pour accueillir deux cent quatre vingt onze passagers, vingt-huit en classe affaires, deux cent soixante trois en économie, le 3B.NBP effectuera son vol inaugural sur Johannesbourg le 19 octobre alors qu’il était initialement prévu le 18 novembre. Suivra Londres - Heathrow le 4 novembre au lieu du 15 décembre et Roissy le 1er décembre au lieu du 16 décembre.

Air Mauritius va acquérir au total six A350-900, quatre achetés directement auprès d’Airbus et deux en location auprès d’AerCap.

La compagnie nationale mauricienne a, par ailleurs, annoncé la mise en ligne de deux A330 Neo biréacteurs dans la même configuration de sièges que l’A350. Loués auprès de Air Lease Corporation, ils remplaceront deux Airbus A340 300E quadriréacteurs. Cette location décale la mise en ligne des A350. Si un second A350 900 arrivera avant la fin de l’année, les deux autres exemplaires ne seront livrés qu’en 2019 et les deux derniers en 2023. Les cabines de deux A340, de deux A330 et de deux A319 déjà exploités par Air Mauritius seront d’ici juin 2018 mis au standard des nouveaux appareils.

© JIR