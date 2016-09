Quatorze intervenants auraient déjà postulé à l’appel d’offres relatif à la recherche d’un partenaire straté­gique pour Air Madagascar. Comme l’a rapporté la chaîne TV Plus hier, « la compagnie aérienne nationale est actuellement en quête de partenaire stratégique, qui devrait financer son développement, dans la mesure où 49% des actions de la compagnie lui seront confiés ». Aussi, et selon les explications de Gilles Filiatreault, directeur général de cette compagnie, rapporté toujours par cette chaîne, « il est question d’ouverture de capital et non d’une privatisation, dans la mesure où l’État malgache détient toujours la majorité du capital, à hauteur de 51% ». C’est à un intervenant externe, avec l’appui de la Banque mondiale, d’identifier le partenaire potentiel qui, selon toujours Gilles Filiatreault, sera connu d’ici le mois de février 2017.

Cette démarche entre dans la phase du redressement de la compagnie. Après la réduction de son personnel il y a neuf mois, elle essaie tant bien que mal de sortir de l’impasse. Cependant, la sortie de l’annexe B lui a permis de se régénérer. Son Directeur général n’a pas manqué de préciser que « des bénéfices ont déjà été enregistrés depuis la sortie de la compagnie de l’annexe B. Il est estimé à 5 millions de dollars ». Pour ce qui est des dettes de la compagnie, « Air Mada­gascar a obtenu une garantie de prêt de 25 millions de dollar de l’État, suite à la non objection du Fonds monétaire international », rapporte toujours la chaîne TV Plus.

Rado Andriamampandry