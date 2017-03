Le dossier Air Austral a séduit les membres du conseil d’administration de la compagnie Air Madagascar. Il a choisi la compagnie réunionnaise comme partenaire stratégique.

Le Conseil d’administration de la compagnie Air Madagascar a tranché. Il a préféré l’offre soumise par Air Austral à celle d’Ethiopian Airlines. Il a ainsi recommandé à

l’État la compagnie réunionnaise comme partenaire stratégique de la compagnie aérienne malgache.

D’après le communiqué transmis à la presse hier, le conseil a « invité Air Austral à finaliser avec l’État malgache les négociations en vue de la signature au 31 mars d’un protocole d’accord et au 31 mai d’un contrat de partenariat stratégique et d’un pacte d’actionnaire ».

Pour rappel, la compagnie aérienne malgache avait lancé en avril 2016 le processus de recherche de partenaire stratégique en vue de son redressement. D’après la direction générale, elle avait envoyé 35 cahiers d’informations à l’endroit des investisseurs potentiels, des transporteurs aériens, des banques, des investisseurs privés, jugés intéressés par cette participation au capital de la compagnie aérienne malgache.

À l’issue de cette démarche, sept sociétés se sont manifestées, parmi lesquelles se trouvaient Air Mauritius, Airlink, Air Austral, Kenya Airways et Ethiopian Airlines. Finalement, Air Austral est désigné « soumissionnaire préféré » et a remporté la bataille face à Ethiopian Airlines, l’une des deux compagnies retenues pour la sélection finale.

Vieilles connaissances

Air Madagascar et Air Austral se connaissent pour avoir déjà travaillé ensemble au travers de partages de codes. La compagnie malgache a choisi de faire escale à La Réunion pour la reprise de sa ligne vers Guangzhou le 12 février dernier. Air Austral, qui a fait preuve de rentabilité avec trois exercices bénéficiaires consécutifs, ne cache pas ses ambitions et se présente comme un « leader » régional dans l’océan Indien.

« Le choix du conseil d’Administration est basé surtout sur les conclusions techniques des cabinets IOS et Partners et TroyAvi. Mais le rapprochement géographique entre les deux compagnies aurait pesé dans la décision finale des administrateurs », indique une source proche du dossier. La compagnie réunionnaise est donc en lice pour être le deuxième plus grand actionnaire d’Air Madagascar. Des discussions devraient s’engager entre la compagnie et l’État malgache dans les prochains jours. « Ces discussions vont porter surtout sur le plan d’investissements pour le redressement de la compagnie », continue d’expliquer notre source.

Avec cette recommandation du conseil d’administration de la compagnie Air Madagascar, le gouvernement espère voir en Air Austral un moyen permettant de relancer la compagnie aérienne malgache sur les rails de la croissance et de l’équilibre financier, pour le plus grand bénéfice de l’éco­nomie malgache et du tourisme.

L’État malgache devrait rester actionnaire majoritaire au sein de la compagnie aérienne nationale à hauteur de 51% alors que, jusqu’ici, il y détient plus de 90% des actions.

Lova Rafidiarisoa