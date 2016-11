La compagnie Air Madagascar a reconquis sa certification IOSA. Elle doit respecter les normes internationales.

La compagnie Air Madagas­car a indiqué dans un communiqué du 23 novembre qu’elle vient d’obtenir le renouvellement de sa certification IOSA ou IATA Operational Safety Audit pour une période de deux ans. Cette certification est une norme mondiale pour la vérification de la sécurité des procédures d’exploitation des transporteurs aériens, et créée par l’association internationale du transport aérien (IATA).

Elle s’obtient au terme d’une série d’audits effectués par IATA (l’Association internationale des transporteurs aériens) au sein des compagnies aériennes. Ces audits portent sur près d’un millier d’aspects liés à la sûreté des opérations aériennes, dont les opérations de vol, les opérations à bord et au sol, le contrôle opérationnel, la maintenance et l’engineering, le système de management ou encore la gestion du fret.

Normes internationales

Ce renouvellement « est le résultat du travail effectué par l’ensemble du personnel de la compagnie nationale malgache, particulièrement par la Direction de la Conformité Réglementaire et les équipes opérationnelles d’Air Mada­gascar », souligne la compagnie aérienne. Air Mada­gascar était déjà sortie en juin dernier de l’annexe B de la liste noire européenne, ce qui lui permet de desservir le vieux continent avec ses propres appareils.

Cette nouvelle étape donne aux passagers l’assurance de la sûreté des opérations d’Air Madagascar. Depuis sa première obtention en décembre 2006, la compagnie nationale passe « avec succès cet audit international » imposé par l’IATA. Avec sa méthode d’évaluation unique appliquée à tous, la certification IOSA classe l’ensemble des compagnies certifiées à un même niveau d’appréciation à l’échelle mondiale. Par cet audit, l’IATA amène les compagnies à ne pas satisfaire les seules exigences nationales ou régionales, mais à respecter également les normes internationales.

Lova Rafidiarisoa