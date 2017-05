Air Austral entend redorer le blason d’Air Madagascar dans le cadre de partenariat. Elle a dévoilé, jeudi, son plan stratégique.

Le pan de voile est levé. Tout le monde attendait depuis un moment le plan de stratégie de Air Austral pour relancer Air Mada­gas­car. La compagnie réunionnaise a dévoilé son business plan

de dix ans. C’était, jeudi, devant les membres du personnel de la compagnie

malgache à Antaninarenina. Dans ce document, le transporteur réunionnais estime que Air Madagascar pourrait renouer avec les bénéfices au bout de trois ans de redressement, et être capable de réaliser un chiffre d’affaires de 420 millions de dollars, avec un taux de rentabilité de 4.6% dans dix ans.

La stratégie d’Air Austral accorde une priorité à la modernisation et à la mise en adéquation des flottes de la compagnie malgache, le développement du réseau global, le renforcement des offres, la mise en place de synergies par coopération. « Il s’agit d’un projet de transformation cruciale pour Air Madagascar ». C’est en ces termes que Joseph Brema, directeur général adjoint et Chef de la délégation d’Air Austral, a illustré le projet de partenariat stratégique aux employés de la compagnie malgache.

Plan de relance

Le plan prévoit de développer progressivement la flotte d’Air Madagascar pour atteindre quatorze appareils en activité en 2020 et dix-sept en 2023. Actuelle­ment, la compagnie malgache ne compte que 10 avions. D’après une source proche du dossier, le plan de flotte prévoit également la sortie des Airbus A340.

Air Austral, qui a fait preuve de rentabilité avec trois exercices bénéficiaires consécutifs, ne cache pas ses ambitions et se présente comme un « leader » régional dans l’océan Indien. Dans ce sens, elle compte bien, avec Air Madagascar, devenir un géant de la région devant l’arrivée des autres compagnies aériennes venant grignoter la part de marché dans certaines destinations. La vision de la compagnie réunionnaise fait part également du développement conjoint de deux hubs complémentaires, à savoir Antananarivo et La Réunion. Des lignes directes vers Düsseldorf, Genève, Bombay, Guangzhou, Paris depuis Antananarivo figurent dans la stratégie de développement. À cela s’ajoutent d’autres villes comme Capetown, Johannesburg et Maputo sur le plan régional.

Pour mener son plan de relance à terme, la compagnie réunionnaise compte apporter de l’argent frais à hauteur de 40 millions de dollars. Et de son côté, le gouvernement malgache doit trouver le budget nécessaire pour épurer la dette de sa compagnie aérienne.

Sélectionnée en mi-mars contre toute attente face au géant des airs Ethiopian Airlines, la compagnie régionale réunionnaise, devait signer, à la fin du mois, le contrat de partenariat stratégique et de pacte d’actionnaire. Ce qui lui permettra d’être le second actionnaire de la compagnie Air Mada­gascar avec une détention de 49% du capital.

Lova Rafidiarisoa