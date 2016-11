Air Austral va-t-elle investir dans Air Madagascar ? En tout cas, sa candidature a été retenue, selon le directeur général de la compagnie nationale malgache.

Air Austral, Air Mau­ritius, la compagnie sud-africaine Airlink et Kenya Airways. Ce sont quatre des sept derniers finalistes candidats à l’ouverture du capital de la compagnie

nationale malgache. L’information a été officiellement confirmée par Gilles Fillatreault, directeur général de la compagnie nationale malgache, vendredi.

L’ouverture doit se faire à hauteur de 49 %. Le Cabinet IOS Partners Inc. assisté par TroyAvi Aviation Consul­tants, a été mandaté en vue de concrétiser ce projet financé par la Banque Mondiale. En avril dernier, la direction générale a envoyé 35 cahiers d’informations à des investisseurs potentiels, des transporteurs aériens, des banques et des investisseurs privés.

Parmi ces candidats, Air Austral, sollicitée à deux reprises à la fois par Air Madagascar et la Banque Mondiale.

En août dernier en visite à la Réunion, Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme malgache avait clairement fait un appel du pied à la compagnie réunionnaise. «Il faut bien faire bouger les lignes», déclarait-il. «Nous avons bien privatisé avec succès certains secteurs de notre économie. Des choses doivent changer et j’aimerais qu’Air Austral ait un rôle plus important à jouer. Le ciel malgache doit s’ouvrir.»

Favorites

Quatorze investisseurs avaient fait part de leur intérêt. Les compagnies européennes dont Air France étant hors course, celles du Golfe étaient données favorites. Les 17 et 18 novembre derniers, les sept candidats encore dans la course pour l’ouverture du capital d’Air Madagascar s’étaient retrouvés à Antananarivo pour une réunion de travail.

Le dossier doit être bouclé d’ici la fin de l’année. «Nous sommes dans les temps. Air Madagascar reprendra son décollage au premier trimestre 2017 avec son nouveau partenaire stratégique», a indiqué Benjamina Ramarcel Ramanan­tsoa, ministre du Transport et de la Météorologie. (…)

Comme toutes les compagnies aériennes, Air Austral étudie les opportunités qui peuvent se présenter. La question est ensuite de savoir si la compagnie réunionnaise a les moyens de ses ambitions…

