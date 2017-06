La compagnie Air Austral a enregistré une belle performance au cours de l’exer­cice 2016-2017. Elle a renoué avec des résultats positifs depuis quatre ans.

Bilan positif. Pour la quatrième année consécutive, la compagnie Air Austral termine l’exercice 2016/2017 dans le vert. La compagnie réunionnaise a réalisé un chiffre d’affaires de 368,45 millions d’euros, avec un résultat d’exploitation de 8.3 millions d’euros et d’un résultat net de 6.15 millions d’euros.

« Au cours de l’exercice 2016-2017, la compagnie a concrétisé les décisions prises dans le cadre de sa nouvelle phase de développement au regard, d’une part, du renouvellement et du redimensionnement de sa flotte et d’autre part, de la modification de son périmètre d’activité avec l’ouverture de nouvelles lignes, l’adaptation de son offre sur le réseau régional et la modification des modalités de desserte sur le grand régional… Au terme de l’exercice, le chiffre d’affaires progresse de 7 % tout comme le nombre de passagers qui affiche la même progression », a indiqué la compagnie dans un communiqué.

La compagnie se prépare déjà à «relever le challenge d’une année 2017-2018 complexe». «Notre volonté est de consolider nos positions et notre leadership dans la région et au-delà», a souligné Marie Joseph Malé, président-directeur général d’Air Austral. Sur ce point, la compagnie compte sur son alliance avec Air Madagascar pour bien se positionner sur le marché régional. Mais pour le moment, le mariage entre les deux compagnies prend plus de temps que prévu.

En ce qui concerne ses embrouilles judiciaires avec l’un de ses anciens pilotes, la compagnie précise que l’ensemble de ses comptes fonctionnent et continueront de fonctionner normalement. Air Austral a été condamné par la justice réunionnaise à verser à David Rocher la somme de 1.179.308,40euros. « Toutes les opérations de règlement demandées par la compagnie à l’ensemble des banques sont par ailleurs bien exécutées. C’est cette somme qui aujourd’hui est provisionnée, bloquée sur un des comptes de la compagnie », précise la compagnie dans un communiqué.

Lova Rafidiarisoa