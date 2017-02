Solution immédiate. La conservation des réactifs et des poches de sang au centre national de transfusion sanguine (CNTS) est désormais garantie, en ce temps où le délestage s’intensifie. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo a promis le ravitaillement de 20 litres de carburant par jour, pour assurer la continuité de la chaine de froid et conserver à 4°C la température de la banque de sang, en cas de délestage. Ainsi, « le groupe électrogène se déclenche automatiquement dès qu’il y a coupure d’électricité et fonctionne jusqu’à la reprise de l’alimentation d’électricité fournie par la société Jirama», explique le Dr Fanja Andrianavalojaona, médecin au CNTS, hier.

Le ministre de la Santé publique et son staff se sont rendus sur place, hier, après l’alerte lancée par les employés du CNTS, face au délestage et à la limitation de l’utilisation du groupe électrogène, en seulement 2 heures de temps, menaçant ainsi la sécurité des poches de sang.

Le directeur du CNTS, Herisoa Fortunée, souligne, toutefois, que faire du CNTS un point stratégique avec zéro coupure de courant, est opportun pour assurer la continuité de la chaine de froid. Elle en a parlé avec le ministre, hier.

Le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo et les employés du CNTS ont également discuté de tous les maux de ce centre, dont la prime de rendement, non payée depuis 2012. Ce numéro un du ministère de la Santé publique a expliqué à ces employés toutes les procédures pour l’octroi de cette prime. Ces problèmes seraient en cours de résolution.

