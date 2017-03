Enfin une nouvelle tête à la direction du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Cette désignation boucle le service minimum assuré par les employés du centre sis à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Ampefiloha. Ces derniers se réjouissent de la nomination du nouveau directeur Zely Arivelo Randria­manan­tany qui succède au Dr Herisoa Fortunée, suite au dernier conseil des ministres.

D’après des médecins et des membres du personnel de santé, l’ancien directeur a fait preuve d’une mauvaise gestion qui ne leur convenait pas. Ils espèrent maintenant une bonne organi­sation et une collaboration fructueuse avec la nouvelle direction. « Bien entendu, nous avons toujours travaillé et maintenu notre rythme pour ne pas prendre le grand public en otage, sauf que nous avons cessé la collecte mobile. Maintenant, nous avons repris le service, et la situation revient à la normale », soutient Dr Fanja Andrianavalojaona.

Cette décision a quelque peu eu un impact sur l’approvisionnement en poches de sang étant donné qu’il appartenait aux familles des patients d’en garantir la fourniture en réserve. Depuis hier, le personnel du CNTS s’est déployé pour recueillir et rassembler les poches au niveau des sites de collecte mobile. Autrement, les employés s’impatientent du paiement de leur prime de rendement qu’ils auraient dû percevoir depuis 2012.

Farah Raharijaona