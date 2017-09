La plupart des médecins ne prescrivent plus que des médicaments génériques, de nos jours. « C’est à la portée de tous. Les médicaments de spécialité ne sont pas accessibles », révèle hier, un médecin d’un cabinet médical à Ankadifotsy. Ils coûteraient 25 % de moins, par rapport à celui des spécialités.

Il n’y aurait plus que les grandes pharmacies à Antananarivo-ville, ainsi que les pharmacies des centres hospitaliers universitaires et de très rares dépôts qui en vendent. « Ce sont les dépôts de médicaments qui ont des médicaments de spécialité sur leurs étalages, chez nous. Les touristes en demandent », explique le Dr Dauphin Radesy, médecin chef du Centre hospitalier de référence du district à Ranohira.

Autres visées

En outre, le ravitaillement de certains médicaments, même les génériques, connaîtrait un problème, mettant ainsi en péril l’accès aux soins pour les couches les plus vulnérables. Gallene sciences private limited, une société leader dans la production de médicaments génériques en Inde, souhaiteraient pallier cette lacune. Les traitements du sida et de l’hépatite, dont le coût est exorbitant, seraient leurs principales cibles.

« On veut bousculer le marché des médicaments génériques et les rendre accessible à tous », explique une source auprès de la société.

Miangaly Ralitera