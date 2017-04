Une tentative d’envoi de travailleuses clandestines au Koweit a été débusquée. Deux fonctionnaires du ministère des Finances liés à cette affaire, ont été écroués hier.

Un trafic de travailleuses portée au grand- jour. Deux individus soupçonnés d’envoi clandestin de travailleuses dans des pays à risque du Moyen-Orient sont tombés dans les mains de la police. Pourtant, l’exportation de main-d’œuvre ouvrière dans ces pays est interdite depuis août 2013. Traduits devant le parquet du tribunal d’Antananarivo hier, les prévenus, fonctionnaires du Ministère des Finances et du Budget (MFB) selon la police, ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antani­mora. Ce trafic a été mis à nu lorsque les migrantes se sont présentées au service de police chargé de la délivrance des passeports, à Anosy. Elles ont été prises en possession de faux documents: des certificats administratifs et des autorisations de sortie du territoire.

Ayant relevé des indices suspects sur les papiers soumis par les deux travailleuses, les fonctionnaires du ministère de la Sécurité Publique qui traitaient leurs dossiers ont saisi le Service Central des Enquêtes Spécia­lisées et de la Lutte Contre les Fraudes Documentaires (SCESLCFD). Les deux jeunes femmes ont bénéficié de mise en liberté provisoire au terme de leur comparution devant le juge d’instruction.

Documents fabriqués

En scrutant les documents le SCESLCFD a établi un faux et usage de faux. Lors d’un interrogatoire, les deux jeunes femmes ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu’aux deux fonctionnaires du MFB. Ceux-ci ont été placés en détention préventive, hier.

De source policière, les deux migrantes auraient révélé que les faux papiers d’immigration découverts ont été fabriqués pour faciliter la délivrance des passeports.

Lors de perquisitions effectuées à leurs domiciles, les enquêteurs ont mis la main sur des cachets usurpés dont le MFB ainsi que le ministère de la Fonction Publique en sont les victimes.

L’investigation du SCESLCFD révèle que les deux hommes, sous les verrous, seraient de connivence avec une agence de placement à Koweït. Les récrutement, alléchants, sont publiés sur facebook pour mettre la poudre aux yeux.

Andry Manase