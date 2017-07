Une femme, le cerveau derrière les expéditions de femmes à l’étranger, a été appréhendée par la police, mercredi à Ambohipo.

La police s’est lancée à la recherche de d’une femme, il y a plus d’un an. Cette dernière s’avère le cerveau derrière les expéditions, illégitimes, des femmes à l’étranger. La police des affaires privées et de la lutte contre la fraude l’a appréhendée, mercredi, à Ambohipo. « Elle fait partie d’un célèbre réseau œuvrant dans ce domaine à Koweït. Voilà maintenant un an que nous l’avons recherchée. », a indiqué la police nationale.

Lors de l’enquête, la coupable a indiqué qu’une somme de 1.600.000 ariary par victime lui revenait. Une source a indiqué qu’elle participe à ce trafic depuis plusieurs années. « Elle loge ses victimes dans une maison qu’elle a construite à Ambohidratrimo. Celles-ci y séjournent, le temps d’attendre leur expédition. Elle prend tout en charge : les passeports et les visites médicales.», toujours selon la police nationale.

Piège

La police a pu l’arrêter lors de la visite médicale de trois de ses appâts, à Analakely. Cette femme a fait parler d’elle, toutes les personnes qui sont logées à la même enseigne qu’elle l’ont reconnue. Une source proche de la police chargée de l’affaire a indiqué que : « Pour la même affaire, elle a déjà été condamnée en sursis. Le tribunal a ordonné à ce que la poursuite continue. Toutefois, elle a toujours pu s’échapper des mailles du filet. » Son chauffeur, qui a fait de la prison pour la même raison, a été arrêté avec elle.

L’expédition de femmes à l’étranger gagne du terrain

L’expédition de femmes à l’étranger n’en est pas à sa première édition, depuis quelques années. Depuis la Transition jusqu’à maintenant, elle prend de plus en plus de l’ampleur. Une loi qui stipule l’interdiction de ce trafic est sortie pendant la Transition, du temps du Premier ministre Omer Beriziky. Toutefois, les expéditions illégales continuent toujours. Le ministère de Sécurité publique a donc décidé de compliquer l’obtention des passeports pour les femmes, en guise de précaution, mais aucun effet. Les coupables remuent ciel et terre pour arriver à leurs fins. Néanmoins, on ne peut ignorer le problème que traversent ces femmes quant au chômage. C’est la raison pour laquelle elles prennent ce risque.

Ranaivoson Faniry