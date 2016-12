Retrouver la pièce du puzzle. Sept membres de Voice370, le collectif de familles des victimes du vol Mh370 de la compagnie Malaysia Airlines, sont attendus à Madagascar ce week-end. Ils feront le déplacement dans le pays afin de mobiliser les autorités malgaches et de remonter le fil pour démystifier cette affaire.

« Nous sommes sept familles à partir, trois chinoises, trois malaisiennes et moi, du 3 au 11 décembre, via l’association Voice370 qui regroupe l’ensemble des familles qui veulent trouver des réponses », a déclaré hier au journal Le Figaro, Ghislain Wattrelos, un Français qui fera partie du voyage.

Le vol MH370 a disparu mystérieusement le 8 mars 2014, avec deux cent trente neuf personnes à bord. Depuis, une grande mobilisation mondiale s’est poursuivie, dans l’espoir de trouver le Boeing 777. En vain. Jusqu’ici le puzzle n’est pas terminé, malgré la découverte de certains débris.

Ces derniers mois, des fragments d’avion ont été découverts sur les côtes de l’Afrique de l’Est et dans l’océan Indien dont Madagascar. Les spécialistes affirment avec quasi-certitude que ces débris proviennent de l’appareil de la compagnie malaisienne. Malgré tout, ces découvertes n’ont pas permis de résoudre le plus grand mystère de l’aviation civile moderne.

A plusieurs reprises, l’association Voice370 s’est plainte du manque de coordination des opérations de recherche dans la région. Pendant une semaine, elle va mobiliser la population malgache dans l’espoir de trouver des débris et d’éléments de réponse sur cette mystérieuse tragédie. Une rencontre avec la presse figure bien évidemment dans l’agenda de ces sept familles.

Lova Rafidiarisoa