Toujours trafic d’armes. Une femme a été arrêtée à Ambodisambalahy, district de Vohémar, hier, pour trois pistolets artisanaux.

Le président du Fokon­tany de Tsaratanàna a signalé l’existence de ce trafic d’armes illicites aux forces de l’ordre et au commandant de la brigade de la gendarmerie d’Ampanefena, en ce qui concerne. Cette femme a déjà pu vendre une de ces armes saisies selon ses dires. Elle est actuellement gardée provisoirement pour enquête, dans la brigade d’Ampane­fena.

Depuis quelque temps, les saisies d’armes se succèdent. Les deux événements y afférents sont connus après enquêtes menées auprès des détenus. ces armes sont prévues pour des attaques et des manœuvres du dahalo dans les milieux où on les a saisies avec des munitions.

