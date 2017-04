Un homme présumé magouilleur de bois précieux aux alentours de l’aire protégée Tsingy de Bemaraha a été arrêté. C’était dans la nuit du samedi à dimanche dernier. Les responsables de la sécurité dans la commune rurale de Bekopaka ont surveillé les périmètres du parc national. Ils ont remarqué une carriole suspecte trans­portant des bois. Ceux-ci ont été, ensuite, déchargés en pleine nuit dans un entrepôt. Ils ont dû intervenir en enquêtant le propriétaire de la charrette.

« Il y avait dix pièces de palissandre à bord. Le transporteur a immédiatement révélé le titulaire des marchandises, un villageois. Ce dernier prétend être connaisseur en la matière », a indiqué le chef de fokontany, joint au téléphone hier. La gendarmerie a arrêté le vendeur. ll était déjà sur le point de s’enfuir vers Belo, sur Tsiribihina. L’enquête est déjà en cours, selon les informations reçues. Ces palissandres saisis ont été stockés au bureau du fokontany. La direction régionale de l’environnement, de l’écologie et des forêts de Menabe prendra la décision y afférente.

La dite direction a dépêché un agent de renseignements face à la recrudescence du pillage et de l’exploitation illicite de palissandre. Le trafiquant aurait vendu l’une de ces pièces de palissandre, mésurant un mètre et demi, à six millions d’ariary, selon les informations du chef de fokontany.

Hajatiana Léonard